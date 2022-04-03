Bucha sokaklarında kan donduran görüntüler! Her yerde ceset var! Ukrayna - Rusya savaşında 39. gün

GÖZLER MARİUPOL'DEKİ TAHLİYE KONVOYUNDA

Azak Denizi kıyısındaki liman kenti Mariupol'de beklenen tahliyeler yine gerçekleşmedi, Rus saldırılarında yok edilen şehirde sıkışıp kalan siviller bugün Mariupol'den ayrılmayı umuyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk, Mariupol ve Berdyansk'taki sivillerin tahliyesi için çaba gösterdiklerini, yedi otobüsün Mariupol'e yaklaşmayı deneyeceğini söyledi. Vereshchuk'un verdiği bilgiye göre, Azak Denizi kıyısındaki şehre ilerleyen otobüslere Kızılhaç yetkilleri eşlik ediyor.

Ukraynalı yetkililer, neredeyse tüm binaların yerle bir olduğu Mariupol'de halen 100 bin sivilin kurtarılmayı beklediğini aktarıyor.

İşgalden önce yaklaşık yarım milyon insanın yaşadığı Mariupol, Rus ordusunun en yoğun saldırı gerçekleştirdiği şehir oldu. Şehir, Donbas ve Kırım Yarımadası arasındaki kara bağlantısının en kritik kavşağında yer alıyor.