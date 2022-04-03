Bucha sokaklarında kan donduran görüntüler! Her yerde ceset var! Ukrayna - Rusya savaşında 39. gün

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde otuz dokuzuncu gün Karadeniz kıyısındaki liman kenti Odesa'daki saldırılarla başladı. Agence France-Presse (AFP) muhabiri, Ukrayna'nın güneyindeki stratejik kenti hedef alan Rus füze saldırısının yerel saatle 06.00'da gerekleştiğini ve patlama sesleri duyduğunu bildiriyor.
İçişleri Bakanlığı danışmanı Anton Herashchenko, saldırının ardından bazı bölgelerde yangın çıktığını ve bazı füzelerin de hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Kentin sanayi bölgesindeki üç ayrı noktadan siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği görüldü.
Saatler sonra açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, hava ve denizden ateşlenen füzelerle Odesa'daki petrol rafinerisi ve üç akaryakıt deposunun imha edildiğini duyurdu. Rusya'nın açıklamasında, söz konusu akaryakıt depolarının Mykolaiv'deki Ukrayna askerlerine benzin sevk ettiği bilgisi paylaşıldı.
Rus donanması daha önce Odesa'ya denizden bazı roketler fırlatmış ve kıyı mahalleler vurulmuştu. Yaklaşık 1 milyon kişinin yaşadığı tarihi şehir günlerdir işgalcilere karşı hazırlık yapıyor.
Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, kuzey bölgelerden çekilen Rus işgalcilerin güney cephesinde daha güçlü saldırılar için hazırlandığı uyarısında bulunmuştu.
Odesa, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki en büyük şehri ve özellikle deniz ticaretinin kalbi.
DÜNYAYI SARSAN FOTOĞRAFLAR
Ukrayna ordusu, başkent Kiev'i de içine alan bölgenin tamamen Rus işgalcilerden temizlendiğini açıkladı. Ancak Ruslar çekilirken geride bıraktıkları tüyler ürpertti.