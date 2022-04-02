Ukrayna’da hain avı başladı: Bu kapsamda iki general görevden alındı

Rusya'nın Ukrayna'yı 3 koldan kuşattı. Tüm kritik şehirleri ele geçirdi, sivil yerleşimleri bombaladı. Müzakerelerin ardından Rus kuvvetleri geri çekilerken Ukrayna'da hain avı başladı!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün sabaha karşı canlı yayında Ukrayna Güvenlik Servisi İç Güvenlik Ana Dairesi eski başkanı Andriy Olehovych Naumov ile Herson Bölgesi'ndeki SBU'nun eski başkanı Serhiy Oleksandrovych Kryvoruchko'nun general rütbelerini söktüğünü açıkladı! "Onlar vatan haini. Bugün zor bir karar daha alındı.

Anti-kahramanlar hakkında başka bir karar daha verdim. Yavaş yavaş hepsi cezalandırılacak" açıklamasını yaptı. Ukrayna'da, Rusya için çalışan askerler ve istihbarat görevlilerinin bulunduğunu ima eden Zelenski, bedel ödeteceklerini vurguladı.

HASTA ADAM!

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal 37'nci günü geride bıraktı. Barış müzakereleri sürerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında şok bir iddia ortaya atıldı! Bir süredir 'kanser' olduğu iddia edilen Putin'in sağlığıyla ilgili yeni belgeler ortaya çıktı. Rusya merkezli araştırma platformu tarafından yayınlanan belgelerde Putin'in tiroit kanseri olduğu iddiası ortaya atıldı. Hastalığını sır gibi saklayan Putin, tiroit kanseri konusunda uzmanlaşmış Cerrah Yevgeny Selivanov'u seyahatlerinde yanından ayırmadı. Ayrıca Beyin Cerrahı Oleg Myshkin ile birlikte 3 doktorun daha takibinde kaldığı vurgulandı.

Hastalığı nedeniyle steroid tedavisi gören Putin'in yüzündeki şişlikler dikkat çekiyor.

Beyin Cerrahı Oleg Myshkin, Putin'in tedavisiyle yakından ilgileniyor. Rus lideri adım adım takip ediyor.

GÜZEL DESTEK

Ukrayna, savaşla mücadele sosyal medya fenomenlerinden de destek aldı. Ukraynalı fenomen Sasha Pustovit, ülkesinde yaşanan insanlık dramını 1.8 milyon takipçisi olan Instagram hesabında paylaştı. Savaşta zor durumda olan çocuklar için yardım kampanyası başlattı. Herkesi destek olmaya çağırdı.

UKRAYNA'DAN HAVA SALDIRISI

Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna'dan şok bir hamle geldi. Ukrayna'ya ait 2 savaş helikopteri, Rusya'nın Belgorod şehrine saldırı düzenledi. Hedef alınan petrol deposundan gün boyu alevler yükseldi. Kremlin "Saldırı, barışı etkileyecek" dedi.