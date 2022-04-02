Ukrayna tarafı duyurdu: Barış anlaşması taslakları Putin - Zelenskiy görüşmesine hazır

Rusya- Ukrayna savaşının barış yolu ile çözülmesi için İstanbul 'daki müzakerelerin ardından Ukrayna'dan yeni bir son dakika açıklaması geldi.Ukrayna,dedi.

"KİEV BÖLGESİNİN TAMAMI İŞGALDEN KURTARILDI"

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamının Rus işgalinden kurtarıldığını bildirdi.

Malyar, Facebook hesabından, "İrpen, Buça, Gostomel ve Kiev bölgesinin tamamı işgalden kurtarıldı." açıklamasında bulundu.

İrpen Belediye Başkanı Aleksandr Markuşin de şehrin çevresindeki tüm kasaba ve köylerin de işgalcilerden temizlendiğini duyurdu.

Markuşin, kentteki molozların temizlendiğini, kalan sakinlere yiyecek ve ilaç dağıtımı yaptıklarını, mayın tehlikesi nedeniyle kentin henüz tam güvenli olmadığını kaydetti.