Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 02.04.2022 19:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.04.2022 19:09
    ABONE OL

    Pakistan Başbakanı İmran Han'dan 'darbe' açıklaması: "Hükümeti düşürme girişimini arkasında ABD var"

    Pakistan Başbakanı İmran Han, kendisine karşı yarın gerçekleştirilecek güvensizlik oylaması öncesi açıklamalarda bulundu. ABD'yi, muhalefetin hükümeti düşürme girişiminin ardında olmakla suçlayan Han, "Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir." diye konuştu.

    Hükümeti düşürme girişimini arkasında ABD var

    Pakistan Başbakanı İmran Han, Başbakanlık Konutu'nda yabancı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

    Han, 8 Mart'ta Washington'daki Büyükelçilerinin ABD'li yetkililerle buluştuğunu ve resmi bir toplantıda ona "tehdit mektubunun" verildiğini söyledi.



    "İMRAN HAN GİDERSE PAKİSTAN AFFEDİLECEK, AKSİ HALDE SONUÇLARI OLACAK"
    Mektupta, "İmran Han giderse Pakistan affedilecek, aksi halde sonuçları olacak." şeklinde ifadelerin yazılı olduğunu aktaran Han, "(ABD'li yetkililer) Rusya ziyaretinin İmran Han'ın kendi kararı olduğunu ifade ediyor. Halbuki bu karar, Dışişleri Bakanlığı, ordu ve üst düzey kurumlar ile görüşülerek alındı." ifadesini kullandı.

    Han, kendisine karşı güvensizlik oylamasının Pakistan'da rejim değişikliğine yönelik bariz bir girişim olduğunu ve "ABD ile iş birliği içinde planlandığını" ifade ederek, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD'nin iç politikamıza açık müdahalesidir." dedi.



    "KARARIM, YENİ BİR SEÇİME GİTMEK"
    Bir diplomattan tehdit içerikli bir mektup asla beklemediğini vurgulayan Han, "İfade ettiğim gibi bu bariz rejim değişikliğidir. Tamamen şok oldum bunu duyunca." dedi.



        Yarınki oylamaya ilişkin ise Han, "Planlarımız var. Tüm bu süreç güvenilmezken yarın çıkacak sonuca nasıl saygı duyabilirim. Benim kararım, yeni bir seçime gitmek." değerlendirmesinde bulundu.

        Han, ordunun tarafsız kalmasına da saygı duyduğunu belirtti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Özel haber - Arda Güler Süper Lig’in 1 numarası!
        Haberler Dünya Pakistan Başbakanı İmran Han'dan 'darbe' açıklaması: "Hükümeti düşürme girişimini arkasında ABD var"
            SON DAKİKA