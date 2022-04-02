Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 02.04.2022 09:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.04.2022 09:56
    ABONE OL

    Avrupa'yı enflasyon endişesi sardı! Hollanda Başbakanı Mark Rutte duyurdu: Hepimiz fakirleşeceğiz

    Kovid-19'la birlikte başlayan dünyadaki ekonomik kriz, Rusya-Ukrayna savaşıyla daha da arttı. Avrupa ülkelerinde enflasyon rakamları katlanarak artmaya başladı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, artan enflasyon rakamlarını endişe verici olduğunu belirterek, "İlerleyen zamanlarda hepimiz biraz fakirleşeceğiz." dedi.

    Hepimiz fakirleşeceğiz

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 38. günü bitirirken,savaşın neden olduğu enerji fiyatlarının artışı ve yüksek enflasyon tüm dünyada hissediliyor.

    Hollanda Başbakanı Mark Rutte, her cuma yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyerek bu konuya değindi. Rutte, ülkede herkesin ilerleyen zamanda biraz daha fakirleşeceğini söyledi.

    "BİRAZ DAHA FAKİRLEŞECEĞİZ"

    Mart ayı enflasyon rakamının 11,9'a yükselmesinin 'endişe verici' olduğunu belirten Rutte, 'Müthiş yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Tabii bu birçok kişiyi etkiliyor. İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz. Bu gerçekten olacak. Bu konuda net olmalıyız.' dedi.

        "BUNU HEP BİRLİKTE HİSSEDECEĞİZ"

        Rutte, Rusya-Ukrayna savaşının enerji fiyatlarına etkisini bu yıl herkesin ciddi şekilde hissedeceğine dikkati çekerek 'Enflasyon o kadar korkunç yüksek ve enerji fiyatları o kadar hızlı yükseliyor ki Hollanda'ya verilecek en dürüst mesajım, hükûmetin bunların hepsini çözemeyeceğidir. Etkilerini bu yıl hepimiz toplu olarak hissedeceğiz. Gerçekten hep birlikte hissedeceğiz. Hepimizin cüzdanlarımızı akıllıca kullanması gerekiyor.' ifadesini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Hepimiz fakirleşeceğiz
        Haberler Dünya Avrupa'yı enflasyon endişesi sardı! Hollanda Başbakanı Mark Rutte duyurdu: Hepimiz fakirleşeceğiz
            SON DAKİKA