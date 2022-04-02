Avrupa'yı enflasyon endişesi sardı! Hollanda Başbakanı Mark Rutte duyurdu: Hepimiz fakirleşeceğiz

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, her cuma yapılan Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyerek bu konuya değindi. Rutte, ülkede herkesin ilerleyen zamanda biraz daha fakirleşeceğini söyledi.
"BİRAZ DAHA FAKİRLEŞECEĞİZ"
Mart ayı enflasyon rakamının 11,9'a yükselmesinin 'endişe verici' olduğunu belirten Rutte, 'Müthiş yüksek bir enflasyonla karşı karşıyayız. Tabii bu birçok kişiyi etkiliyor. İlerleyen zamanda hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz. Bu gerçekten olacak. Bu konuda net olmalıyız.' dedi.