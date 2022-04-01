Rus askerleri kendi uçaklarını düşürüp tanklarını imha etmeye başladı!

İngiliz devletini siber saldırılara karşı koruma görevini yürüten GCHQ adlı istihbarat örgütü, Rusya-Ukrayna savaşında ilginç bir tespitte bulundu. GCHQ Başkanı Jeremy Fleming, isyancı Rus güçlerinin, artan Kızıl Ordu ölümleri nedeniyle kendi silahlarını sabote ettiğini ve verilen emirleri yerine getirmeyi reddettiğini açıkladı. Fleming, uçakların dost ateşi tarafından düşürüldüğünü ve Rusya'nın "komuta ve kontrolünün kaos içinde olduğunu" anlattı. Bu şekilde en az 6 uçağın düşürüldüğü, onlarca tankın kendileri tarafından imha edildiği bilgisi olduğunu hatırlattı.
KATEKULLİ!
Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, Rus ordusunun Putin'i yanlış yönlendirildiğini söyledi. "Rus ordusunun, Putin'i yanlış yönlendirildiğine ve Putin'in de bunu hissederek askeri yetkililerle arasında gerilim olduğuna dair bulgular var" dedi.
GÖNÜLLÜ ASKER
Kiev'de üniversite okuyan 21 yaşındaki Svitlana ve Myroslava, okulu bıraktı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Bölgesel Savunma birliğine katıldı. Cepheye gidip savaşmaya başladı. İki arkadaş, Lviv'de poz verip, "Vatanımızı koruyoruz" paylaşımı yaptı.