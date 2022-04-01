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    Rus askerleri kendi uçaklarını düşürüp tanklarını imha etmeye başladı!

    İngiliz İstihbarat Servisi GCHQ, Rus askerlerin adeta harakiri yaptıklarını, kendi savaş araçlarını kullanılamaz hale getirdiklerini bildirdi. İşte tüm detaylar...

    Harakiri yapıyo’Rus’

    İngiliz devletini siber saldırılara karşı koruma görevini yürüten GCHQ adlı istihbarat örgütü, Rusya-Ukrayna savaşında ilginç bir tespitte bulundu. GCHQ Başkanı Jeremy Fleming, isyancı Rus güçlerinin, artan Kızıl Ordu ölümleri nedeniyle kendi silahlarını sabote ettiğini ve verilen emirleri yerine getirmeyi reddettiğini açıkladı. Fleming, uçakların dost ateşi tarafından düşürüldüğünü ve Rusya'nın "komuta ve kontrolünün kaos içinde olduğunu" anlattı. Bu şekilde en az 6 uçağın düşürüldüğü, onlarca tankın kendileri tarafından imha edildiği bilgisi olduğunu hatırlattı.



    KATEKULLİ!
    Beyaz Saray İletişim Direktörü Kate Bedingfield, Rus ordusunun Putin'i yanlış yönlendirildiğini söyledi. "Rus ordusunun, Putin'i yanlış yönlendirildiğine ve Putin'in de bunu hissederek askeri yetkililerle arasında gerilim olduğuna dair bulgular var" dedi.



    GÖNÜLLÜ ASKER
    Kiev'de üniversite okuyan 21 yaşındaki Svitlana ve Myroslava, okulu bıraktı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Bölgesel Savunma birliğine katıldı. Cepheye gidip savaşmaya başladı. İki arkadaş, Lviv'de poz verip, "Vatanımızı koruyoruz" paylaşımı yaptı.



        VAHŞET VE TECAVÜZ
        Ukraynalı Milletvekili Maria Mezentseva, kadınların tecavüze uğradıklarına dair bilgiler aldıklarını açıkladı. Ukraynalı bir kadın ise Natalya takma adıyla The Times'a yaşadığı dehşeti açıkladı: Gözü yaşlı kadın, Kiev dışındaki Shevchenkove köyünde yaşadığını, iki Rus askerinin kocasını gözleri önünde öldürdüğünü, köpeğini de vurduğunu, 4 yaşındaki çocuğunu kazan dairesine kilitledikten sonra kendisine defalarca tecavüz ettiklerini anlattı.



        BARIŞ İÇİN PRES YAPIN
        Ukrayna'da savaşta birçok gazeteci öldü. Bazıları da kayboldu. Bir meslektaşı kaybolan gazeteci, Liviv kentinde sokak gösterisine katıldı. Barış çağrısı yaptı.



        DONBAS GİT!
        Rus birlikleri, Mariupol'de kontrolü ele geçirdi. Kadın ve bebekleri hedef seçti. Parlamento İnsan Hakları Komiseri Liudmyla Denisova, 70'den fazla anne ve yeni doğan bebeklerinin kaçırıldığını söyledi. Doktorların da esir alınarak Donbas bölgesine götürüldüklerini bildirdi.

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        Haberler Dünya Rus askerleri kendi uçaklarını düşürüp tanklarını imha etmeye başladı!
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