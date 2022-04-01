Aşırı sağcı Pegida örgütü iftar saati Hollanda'daki camilerin önünde domuz pişirecek

Hollanda'daki Müslüman örgütleri, belediyelerden, aşırı sağcı örgütün eylemine izin verilmemesini istiyor. Pegida Hollanda tarafından yapılan açıklamada, Kovid-19 önlemlerinin sona erdiğine işaret edilerek, "Sağlık bahanesiyle yasaklanan gösterilere yeniden başlıyoruz" denildi. Aşırı sağcı örgüt, bu amaçla Ramazan ayında, Hollanda'nın çeşitli kentlerindeki camilerin önünde iftar saatinde domuz pişirme kararı aldı.
"Ramazan mangal (BBQ) turu" adı verilen ve 12 ayrı kentte gerçekleştirilecek eylem için ilk aşamada 5 şehirde belediyeye başvuru yapıldı. Bu şehir ve önünde eylem yapılmak istenen camiler şunlar:
5 Nisan: Schiedam HDV Muradiye Camii
6 Nisan: Eindhoven Al - Fourqaan Camii
7 Nisan: Enschede Selimiye Camii
8 Nisan: Almelo Masjid Camii
9 Nisan: Nijmegen Eyüb Sultan Camii
Pegida'dan yapılan açıklamada, bütün eylemlerin akşam saat 19:00'da başlayacağı belirtilerek, "İslam faşizmine karşı birlikte keyifli bir toplantı yapmak isteyen herkesi, bir şeyler yiyip içmeye davet ediyoruz" denildi.
Açıklamada, "Batı değerlerinin" İslam ve göçmenler nedeniyle yıllardır aşındığı öne sürüldü.
MÜSLÜMANLARDAN TEPKİ VAR
Hollanda'daki Müslüman örgütleri, Pegida'nın eylemini "provokasyon" olarak değerlendirerek, tepki gösterdi.
Hollanda Türkleri İçin Danışma Kurulu (IOT), Pegida'nın "Müslümanları küçük düşürücü, aşağılayıcı eylemler düzenleyerek, olay çıkmasını sağlamak ve bu yolla kamuoyunun dikkatini çekmek istediğini" bildirdi.
IOT Başkanı Zeki Baran, etkinliğin yapılacağı kentlerin belediye başkanlarından Müslümanların Ramazan ayında rahatsız edilmeden ibadet etmelerinin sağlanmasını isteyeceklerini söyledi.