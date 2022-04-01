Aşırı sağcı Pegida örgütü iftar saati Hollanda'daki camilerin önünde domuz pişirecek

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği yetkililerinin de cami yönetimleri ve cemaate, aşırı sağcı örgütün provokasyonuna gelmemeleri ve şiddet olaylarına izin vermemeleri çağrısında bulunduğu öğrenildi.

"VİCDANIMA ANLATAMAM"

Eindhoven Belediye Başkanı John Jorritsma, 2019 yılında Pegida'nın aynı içerikteki eylemini yasaklamıştı. Pegida yöneticileri, Mart ayı başında bölge idare mahkemesine başvurarak, yasak kararının geri çekilmesini istedi.

Pegida Hollanda lideri Edwin Wagensveld, ülkenin hiçbir yerinde Belediye Başkanı Jorritsma kadar kendilerine direnen yönetici bulunmadığını söyledi.

Başkan Jorritsma, güvenlik nedeniyle Pegida eylemine izin vermek istemiyor. Yerel medyaya göre, yangın ve şiddet olayları tehlikesine dikkati çeken belediye başkanı, "Provokasyon için gösteri yapmaya gelen insanların şehrimi ele geçirmesine izin vermeyeceğim. Ramazan günü domuz barbeküsüyle buraya gelmeye nasıl cüret edersiniz? Bunu vicdanıma anlatamam ve anlatmayacağım" dedi.



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CHP isimlerin karıştığı rezaletlerin ardı arkası kesilmiyor. Dini değerleri aşağılamaktan geri durmayan CHP'li isimlerin son örneği CHP Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu oldu. Rakı masasından bir video paylaşan Vedat Avcu, "Ramazan karşılaması yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Skandal sosyal medyada büyük tepki çekti.

