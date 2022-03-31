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    • Dünya
    • 31.03.2022 16:22
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    • 31.03.2022 16:39
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    Son dakika: Yunanistan'ın eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos: Ege Yunan gölü değil!

    Doğu Akdeniz’de tahriklerden kaçınmayan Yunanistan’da Eski Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos Ege'nin bir maden sahası olmayacağını kaydederek, “(Ege) bir Yunan gölü de değildir, Türkiye de vardır” dedi.

    Ekonomik Posta (OT) Forumu'nda konuşan Venizelos, bölgesel gelişmeler ve Türk-Yunan ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Venizelos, Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanları anlaşmazlığının uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesi gerektiğini savunarak, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de bir yeri var. Denize kıyısı olan bir ülke. Tabii ki Yunanistan, Kıbrıs, İsrail, Lübnan ve Mısır da vardır." diye konuştu.

    Ege'nin bir maden sahası olmayacağını kaydeden Venizelos, "(Ege) bir Yunan gölü de değildir, Türkiye de vardır." dedi.

        Venizelos, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kara sularının 12 mil, Yunanistan kara sularının ise 6 mil olduğunu hatırlatarak, "Bu bölgede (kara sularımızı) genişletebiliriz." diye konuştu.

        Yunanistan'ın hem kendi egemenlik haklarının çiğnenmesini istemediğini hem de karşı tarafın durumunu anladığını belirten bir söylem benimseyebileceğini savunan Venizelos, "Önümüzdeki 5-10 sene içerisinde buradaki kaynaklar değerlendirilmeyecekse, unutalım gitsin çünkü farklı enerji çeşitlerine geçeceğiz." ifadesini kullandı.
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        Haberler Dünya Son dakika: Yunanistan'ın eski Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos: Ege Yunan gölü değil!
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