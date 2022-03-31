Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'yı vurdu: Gaz fiyatlarında yüzde 37 artış

Savaş sonrası Rusya'ya karşı Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımların etkisi ve doğal gazda tedarik endişeleri nedeniyle yükselen doğal gazın megavatsaat fiyatı 7 Mart'ta 217,29 avro ile tüm zamanların rekor kapanışını gördü.

Bugün de Rusya'nın dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmesi planına ilişkin belirsizlik nedeniyle fiyatlar yükselişini sürdürdü.

TTF'de işlem gören mayıs vadeli kontratların fiyatı gün içinde 127 avroyu gördükten sonra Türkiye saatiyle 19.20 itibarıyla düne göre yaklaşık yüzde 1 artarak 121 avroya çıktı. Böylece, söz konusu savaşının başından beri Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 37 arttı.