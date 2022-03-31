Rusya, Ukrayna'ya açtığı savaşta Kiev için geri adım attı. İstanbul Dolmabahçe'de önceki gün yapılan görüşmelerde, başkent için sürdürdükleri operasyonlara son vereceklerini açıkladı. Bu çerçevede daha önce şehri kuşatan ve 70 kilometreye kadar geri çekilen Rus birlikleri, daha da bölgeden uzaklaşmaya başladı. Rusya Savunma Bakanlığı da, bugün saat 10.00'da sivillerin tahliyesi için Mariupol'den Zaporojye'ye ek insani koridor açılacağını ve ateşkes uygulanacağını duyurdu. Günlerdir abluka altındaki Mariupol'den yapılacak olan tahliyeler ile ilgili konuşan yetkililer, "Siviller ile yabancıların tahliyesi için insani koridor açıldı. Bu insani operasyonun başarılı bir şekilde uygulanması için, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin doğrudan katılımıyla yürütülmesi önerilmektedir" dedi.