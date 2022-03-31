Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    İstanbul görüşmesinin ardından Rusya Kiev'den çekilme kararı alMariupol’de ise insani koridor açtı

    Rusya, İstanbul görüşmelerinde Kiev’den çekilme kararı aldı. Mariupol’de de insani koridor açtı.Rusya Savunma Bakanlığı da, bugün saat 10.00'da sivillerin tahliyesi için Mariupol'den Zaporojye'ye ek insani koridor açılacağını ve ateşkes uygulanacağını duyurdu.

    Kiev’den çekiliyo’Rus’

    Rusya, Ukrayna'ya açtığı savaşta Kiev için geri adım attı. İstanbul Dolmabahçe'de önceki gün yapılan görüşmelerde, başkent için sürdürdükleri operasyonlara son vereceklerini açıkladı. Bu çerçevede daha önce şehri kuşatan ve 70 kilometreye kadar geri çekilen Rus birlikleri, daha da bölgeden uzaklaşmaya başladı. Rusya Savunma Bakanlığı da, bugün saat 10.00'da sivillerin tahliyesi için Mariupol'den Zaporojye'ye ek insani koridor açılacağını ve ateşkes uygulanacağını duyurdu. Günlerdir abluka altındaki Mariupol'den yapılacak olan tahliyeler ile ilgili konuşan yetkililer, "Siviller ile yabancıların tahliyesi için insani koridor açıldı. Bu insani operasyonun başarılı bir şekilde uygulanması için, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerinin doğrudan katılımıyla yürütülmesi önerilmektedir" dedi.




    MARİUPOL'DE ATEŞKES DİYO'RUS'
    Mariupol saldırısında yaralanan çocuklar, hastanelerde tedaviye alındı.



    DENİS TAŞTI!
    Rusya, Ukrayna'da 20'ye yakın üst düzey askerini kaybetti. Kiev yönetimi, 200. Ayrı Motorlu Tüfek Tugay Komutanı Albay Denis Kurilo'yu da Kharkiv'de öldürdüklerini açıkladı.



        ALİNA TİKYOK!
        Ukraynalı 36 bin takipçisi olan TikTok fenomeni Alina Volik, uzun süre savaş görüntülerini paylaştı. Tehdit almaya başladı. Ölüm korkusu yaşayınca da Ukrayna'dan kaçtı. Budapeşte üzerinden İspanya'nın başkenti Madrid'e ulaştı. Şimdi bu tarihi şehirden paylaşımlar yapmaya başladı.



        'BAGİRA BAGİRA' TESLİM OLDU
        Rus Ordusu'nda görev yapan Bagira kod adlı Sırp keskin nişancı Irina Starikova, Ukrayna'da 40 askerin canını aldı. 2014'ten beri Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından aranan ölüm makinesi, bir çatışmada yaralandı. Ukrayna askerleri tarafından yakalandı. "Beni öldürmeyin" diye yalvardı. Hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alındı.



        Donetsk bölgesinde 2014'ten beri Kiev'e karşı savaşan Sırp keskin nişancı Irina Starikova, tedavi altına alındı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Fırsatçı sahnede
        Haberler Dünya İstanbul görüşmesinin ardından Rusya Kiev'den çekilme kararı aldı Mariupol’de ise insani koridor açtı
            SON DAKİKA