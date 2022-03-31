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    • Dünya
    • 31.03.2022 09:25
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    • 31.03.2022 09:31
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    Dolmabahçe'deki barış müzakeresi dünyanın dilinde! Fransız basını böyle yazdı: “Türkiye artık diplomaside yeni güç"

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın son bulması için Türkiye büyük çaba sarf ederken son müzakerenin Dolmabahçe’de olması dünyanın gözlerini bir kez daha ülkemize çevirdi. Konuyu köşesine taşıyan Fransız basını “Türkiye artık diplomaside yeni güç. Avrupa buna üzülmeli” ifadelerini kullandı.

    Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşı bitirme yönündeki arabuluculuk rolü, dünyada geniş yankı uyandırdı.

    Uluslararası medya kuruluşları, önce Antalya'da sonra da İstanbul'da zirvelere ev sahipliği yapan Türkiye'ye geniş yer ayırmaya devam ediyor.

    FRANSA MEDYASINDA TÜRKİYE ANALİZİ
    Son olarak Fransa merkezli Contrepoints dergisi, "Rusya-Ukrayna arabuluculuğu: Türkiye, Fransa'nın yerini alıyor" başlıklı analizde, Ankara'nın Kiev-Moskova hattındaki görüşmelerle uluslararası krizlerin çözümünde öne çıktığını aktardı.

        "AVRUPA'DAKİ İHTİLAFTA ARABULUCU OLDU"
        Yazıda, "Salı günü İstanbul'da, Ukrayna ile Rusya arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Türkiye, Avrupa'daki bu ihtilafta fiili arabulucu oldu." denildi.

        Fransa ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin diplomatik nüfuzunu kaybetmeye başladığı, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle Avrasya ekseninde ne Ruslar ne de Amerikalılar tarafından göz ardı edilmeyen bir role sahip olduğu kaydedildi.

        RUSYA VE UKRAYNA İLE İLİŞKİLER
        Türkiye ile Rusya arasında TürkAkım gibi projelerin hayata geçirildiği anımsatılarak, iki ülke arasındaki ekonomik bağlara işaret edildi.

        Ayrıca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky arasındaki diyaloğa dikkat çekildi. Ukrayna'ya şu anda çatışmalarda kullanılan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının sağlandığı hatırlatıldı.

        "TÜRKİYE ÖRNEĞİ"
        Aynı anazlide, "Türkiye'nin bir tartışma yeri olarak hizmet vermesi şaşırtıcı değil. Türkiye örneği, NATO üyesi olmanın ve Ukrayna ve Rusya gibi savaş halindeki ülkelerle güçlü ilişkiler kurmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Aslında, Fransa bu arabuluculuk rolünde uzun süre bulunuyordu." ifadeleri kullanıldı.
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        Haberler Dünya Dolmabahçe'deki barış müzakeresi dünyanın dilinde! Fransız basını böyle yazdı: “Türkiye artık diplomaside yeni güç"
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