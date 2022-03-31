Dolmabahçe'deki barış müzakeresi dünyanın dilinde! Fransız basını böyle yazdı: “Türkiye artık diplomaside yeni güç"

"AVRUPA'DAKİ İHTİLAFTA ARABULUCU OLDU"

Yazıda, "Salı günü İstanbul'da, Ukrayna ile Rusya arasında görüşmeler gerçekleştirildi. Türkiye, Avrupa'daki bu ihtilafta fiili arabulucu oldu." denildi.

Fransa ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin diplomatik nüfuzunu kaybetmeye başladığı, Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle Avrasya ekseninde ne Ruslar ne de Amerikalılar tarafından göz ardı edilmeyen bir role sahip olduğu kaydedildi.