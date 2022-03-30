Son dakika: Dolmabahçe'deki Rusya - Ukrayna arasındaki müzakereyi dünya basını böyle gördü: Barış umutlarının merkezi

NEW YORK TIMES :İSTANBUL'DA BİR SARAY, MÜZAKERECİLERİN BARIŞ ANLAŞMASI UMUTLARININ MERKEZİ OLDU

Salı günü, iki haftadan fazla bir süredir ilk kez Ukraynalı ve Rus müzakereciler karşı karşıya geldi. 19. yüzyıldan kalma bir Osmanlı sarayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şahsen karşılanan konuklar müzakereyi uzun bir masada yaptılar. Bir aydan fazla süren görüşmelerden sonra, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa paralel olarak yürütülen diplomasi Salı günü yeni bir aşamaya girdi. Müzakerelerin daha ciddi bir noktaya geldiği gerçeği, hem Moskova hem de Kiev ile bağlarını sürdüren Erdoğan'ın sık sık büyük hükümet etkinlikleri düzenlediği sarayda net olarak görüldü.