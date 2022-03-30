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    • Dünya
    • 30.03.2022 13:03
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    • 30.03.2022 13:08
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    Son dakika: Dolmabahçe'deki Rusya - Ukrayna arasındaki müzakereyi dünya basını böyle gördü: Barış umutlarının merkezi

    Rusya - Ukrayna arasındaki savaş bir aydır devam ederken Dolmabahçe, iki tarafın da güvenli olarak gördüğü müzakere alanı olarak seçildi. Dün gerçekleşen müzakere dünya tarafından anbean takip edildi. Dünya basını işgalin başından bu yana ilk kez ilerleme kaydedildiğini yazdı.

    İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde düzenlenen Rus ve Ukraynalı heyetler arasındaki barış müzakereleri, tüm dünyaya umut oldu. İngiltere'den ABD'ye, İsrail'den Rusya'ya kadar manşetler, korkunç savaşın bitmesi için tünelin ucundaki ışığın ilk kez görüldüğü Dolmabahçe barış görüşmeleriyle doldu.

    GUARDIAN: 'DÜNYA İYİ HABERLER BEKLİYOR': RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ TÜRKİYE'DE YOĞUNLAŞTI
    Savaşan tarafları, yeni bir müzakere turu için İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda toplandı. Sarayda yapılan resmi toplantıda bazı ilerlemeler kaydedilmiş gibi görünüyor. Görüşmelerin zorluklarına rağmen, Belarus'ta veya Türkiye'nin güneyindeki Antalya kentinde Rus ve Ukrayna dışişleri bakanları arasındaki görüşmelerden daha sıcak ve verimli sonuçları çıktı. Müzakereler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine hitaben yaptığı ve "Dünya sizden iyi haberler bekliyor" dediği kısa bir açılış konuşmasının ardından başladı.

    DAILY MAIL: RUSYA ASKERİ FAALİYETLERİNİ 'CİDDİ SEVİYEDE DÜŞÜRECEĞİNE' SÖZ VERDİ, GÜÇLERİNİ ÇEKMEYE BAŞLADI
    Rusya, bugün Türkiye'deki barış görüşmelerinde askeri faaliyetleri 'radikal olarak azaltacağını' açıkladıktan sonra, güçlerinin bir kısmını Kiev bölgesinden çekmeye başladı bile. ABD ve İngiltere istihbaratı, Rusya savunma bakan yardımcısı Alexander Fomin'in birliklerin Kiev ve Çernihiv'deki operasyonları azaltmaya başlayacağını söylemesinin ardından Kremlin Tabur Taktik Gruplarında başkent çevresinde hareketler tespit etti. İngiltere'den yapılan açıklamada, "Kiev çevresindeki Rus bombardımanında bir miktar azalma oldu çünkü büyük ölçüde Ukrayna kuvvetleri, şehrin kuzeybatısındaki Rus saldırılarını başarıyla geri püskürtüyor" denildi.

        ARAB NEWS: RUSYA, UKRAYNA'YA SALDIRILARI AZALTMA SÖZÜ VERDİ ANCAK BATI HALA ŞÜPHECİ
        Rusya Salı günü Ukrayna'nın başkenti ve kuzeyindeki askeri operasyonları azaltma sözü verirken, Kiev barış müzakerelerine yönelik ilerlemenin ilk işaretleri olan güven artırıcı bir adım olarak, tarafsız statüyü kabul edeceğini açıkladı. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir ABD'li yetkili, Ukrayna'nın başka bölgelerinde daha büyük Rus taarruzlarının beklenmesi gerektiğini söyleyerek şüpheci bir yaklaşım sergiledi.

        NEW YORK TIMES :İSTANBUL'DA BİR SARAY, MÜZAKERECİLERİN BARIŞ ANLAŞMASI UMUTLARININ MERKEZİ OLDU
        Salı günü, iki haftadan fazla bir süredir ilk kez Ukraynalı ve Rus müzakereciler karşı karşıya geldi. 19. yüzyıldan kalma bir Osmanlı sarayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şahsen karşılanan konuklar müzakereyi uzun bir masada yaptılar. Bir aydan fazla süren görüşmelerden sonra, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa paralel olarak yürütülen diplomasi Salı günü yeni bir aşamaya girdi. Müzakerelerin daha ciddi bir noktaya geldiği gerçeği, hem Moskova hem de Kiev ile bağlarını sürdüren Erdoğan'ın sık sık büyük hükümet etkinlikleri düzenlediği sarayda net olarak görüldü.

        MOSCOW TIMES: RUS VE UKRAYNALI MÜZAKERECİLER İSTANBUL'DA GÖRÜŞMELERE BAŞLADI
        Rus ve Ukraynalı müzakerecilerin Salı günü İstanbul'da yüz yüze görüşmelere başladı ve ev sahibi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taraflara "bu trajediye bir son vermeye" çağrısında bulundu. İstanbul'daki Dolmabahçe sarayında yapılan yüz yüze görüşmeler, tahminen 20 bin kişinin ölümüne ve 10 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmesine neden olan bir savaşı sona erdirmeyi amaçlıyor.

            TIMES OF ISRAEL: BARIŞ GÖRÜŞMELERİ İSTANBUL'DA BAŞLADI, ERDOĞAN 'TRAJEDİNİN SONA ERMESİ' ÇAĞRISINDA BULUNDU
            Türkiye Cumhurbaşkanı her iki taraftan delegelere, tüm dünyanın planlanan iki günlük müzakerelerden iyi haberlerin çıkmasını beklediğini söyledi. Müzakerelerin başlangıcında yaptığı konuşmada Erdoğan, müzakerelerde kaydedilen ilerlemenin iki ülke liderleri arasında bir görüşmenin önünü açabileceğini söyledi. "Adil bir barışta kaybedenin olmayacağına inanıyoruz. Çatışmanın uzaması kimsenin çıkarına değil" diyen Erdoğan, "Heyet üyeleri olarak tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizden gelecek müjdeyi bekliyor" ifadelerini kullandı.

            WASHINGTON POST: UKRAYNA-RUSYA GÖRÜŞMELERİ İYİMSERLİĞİ ARTIRIYOR ANCAK BATI İHTİYATLI OLMAYA ÇAĞIRIYOR
            Tarafların açıklamaları, beş haftadır süren kanlı istilada nadir görülen bir iyimserlik anının sinyalini verdi. Ancak ABD ve diğer Batılı liderler, Rusya'yı sözleriyle değil eylemleriyle yargılayacaklarını söyleyerek şüpheyle davranmaya devam ediyor. Pentagon sözcüsü John Kirby, Rusya'nın birliklerinin Kiev'den uzaklaşmasının asgari düzeyde göründüğünü ve Salı gecesi şehirde çok sayıda patlamanın duyulduğunu söyledi.

            WALL STREET JOURNAL: UKRAYNA TARAFSIZ STATÜ ÖNERİYOR VE ZELENSKİY BATI'DAN DAHA FAZLA YARDIM İSTİYOR
            Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da başlatılan son müzakere turu, bir barış anlaşması taslağı hazırlama yolunda ilerlemeler sağlasa da, şiddet olayları azalmadan devam etti ve onlarca sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Başkan Biden, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Rusya'nın Ukrayna ile ateşkes görüşmelerinde samimi olup olmadığını görmek için beklediklerini, ancak bu aşamada Moskova'ya karşı yaptırımları kaldırma niyetinde olmadığını söyledi.

                BBC: UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ: BATI, RUSYA'DAN SÖZLER DEĞİL, EYLEMLER GÖRMEK İSTİYOR
                Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana ilk ilerleme işaretlerini verdi. Rusya, iki kilit alanda askeri muharebe operasyonlarını "büyük ölçüde azaltacağını" söyledi. Ancak birçok Batılı gözlemci şüpheci olmaya devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna görüşmelerinin bu turuna İstanbul'daki çalışma ofisinde ev sahipliği yaptı. Etkileyici bir yer. Dolmabahçe Sarayı, Avrupa ve Asya'nın buluştuğu Boğaz'ın yanında uzanan bir alana hakim. Bina yaklaşık iki asırlık bir geçmişe sahip; Osmanlı İmparatorluğu bir zamanlar buradan yönetiliyordu. Salı sabahı saraya gelen heyetler, Erdoğan içeri girdiğinde kendisini alkışlarla karşıladı. Erdoğan, iki müzakere ekibine seslenerek, ateşkese varmalarının "tarihi sorumluluklarını" olduğunu dile getirdi.
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                Haberler Dünya Son dakika: Dolmabahçe'deki Rusya - Ukrayna arasındaki müzakereyi dünya basını böyle gördü: Barış umutlarının merkezi
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