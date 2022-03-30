Son dakika: Dolmabahçe'deki Rusya - Ukrayna arasındaki müzakereyi dünya basını böyle gördü: Barış umutlarının merkezi

İstanbul'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde düzenlenen Rus ve Ukraynalı heyetler arasındaki barış müzakereleri, tüm dünyaya umut oldu. İngiltere'den ABD'ye, İsrail'den Rusya'ya kadar manşetler, korkunç savaşın bitmesi için tünelin ucundaki ışığın ilk kez görüldüğü Dolmabahçe barış görüşmeleriyle doldu.
GUARDIAN: 'DÜNYA İYİ HABERLER BEKLİYOR': RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ TÜRKİYE'DE YOĞUNLAŞTI
Savaşan tarafları, yeni bir müzakere turu için İstanbul'daki Dolmabahçe Sarayı'nda toplandı. Sarayda yapılan resmi toplantıda bazı ilerlemeler kaydedilmiş gibi görünüyor. Görüşmelerin zorluklarına rağmen, Belarus'ta veya Türkiye'nin güneyindeki Antalya kentinde Rus ve Ukrayna dışişleri bakanları arasındaki görüşmelerden daha sıcak ve verimli sonuçları çıktı. Müzakereler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine hitaben yaptığı ve "Dünya sizden iyi haberler bekliyor" dediği kısa bir açılış konuşmasının ardından başladı.
DAILY MAIL: RUSYA ASKERİ FAALİYETLERİNİ 'CİDDİ SEVİYEDE DÜŞÜRECEĞİNE' SÖZ VERDİ, GÜÇLERİNİ ÇEKMEYE BAŞLADI
Rusya, bugün Türkiye'deki barış görüşmelerinde askeri faaliyetleri 'radikal olarak azaltacağını' açıkladıktan sonra, güçlerinin bir kısmını Kiev bölgesinden çekmeye başladı bile. ABD ve İngiltere istihbaratı, Rusya savunma bakan yardımcısı Alexander Fomin'in birliklerin Kiev ve Çernihiv'deki operasyonları azaltmaya başlayacağını söylemesinin ardından Kremlin Tabur Taktik Gruplarında başkent çevresinde hareketler tespit etti. İngiltere'den yapılan açıklamada, "Kiev çevresindeki Rus bombardımanında bir miktar azalma oldu çünkü büyük ölçüde Ukrayna kuvvetleri, şehrin kuzeybatısındaki Rus saldırılarını başarıyla geri püskürtüyor" denildi.