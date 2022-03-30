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    • Dünya
    • 31.03.2022 00:50
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    • 31.03.2022 00:59
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    Hollanda'da silahlı saldırı! Saldırgan yemek yiyen iki Türk'ü öldürdü

    Hollanda'nın Zwolle şehrinde akşam saatlerinde bir silahlı saldırgan ortalığı kan gölüne çevirdi. Kurşunların hedefi olan ve ölen iki kişinin Türk olduğu anlaşıldı. Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı ve saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

    AA
    Hollanda’da saldırgan iki Türk’ü öldürdü

    Hollanda'nın Zwolle şehrinde silahlı bir saldırgan restoranda yemek yiyen iki Türk'ü öldürüp kaçtı.

    Aile yakınları, saldırıda hayatını kaybedenlerin bir Türkçe haber sitesi sahibi H.T. ile kardeşi A.T. olduğunu söyledi.

    Hollanda polisinin yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde bulunan Zwolle şehrindeki bir McDonald's'a giren saldırganın ateş açtığı iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Yerel medyada yer alan ve bir görgü tanığına dayandırılan haberde de saldırganın içeri girer girmez hedefinde bulunan iki kişiye ateş açtığı ve insanların panikle dışarı koştuğu ifade edildi.

        Saldırı sırasında çocuklu ailelerin de bulunduğu restoranda çok sayıda kişinin olaya şahit olduğu kaydedildi.

        Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı ve saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

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