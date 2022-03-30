Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Ukrayna ordusu açıkladı: Referandum için hazırlıklar başladı!



09.53: Ukraynalı aktivistler, Rus askerleri tarafından esir alındığı iddia edilen kişilerin fotoğrafları projeksiyon cihazıyla duvara yansıtarak bu kişilerin serbest bırakılmasını istedi.

Ukrayna'nın Lviv kentinde düzenlenen eylemde, aralarında gazeteci, belediye başkanı ve milletvekillerinin de bulunduğu kişiler için Rusya'ya çağrıda bulunuldu.

Aktivist Anastasiia Moskvychova, 30'dan fazla Ukraynalıdan günlerdir haber alınamadığını belirterek tüm kayıp ve esirlerin ailelerine kavuşabilmesi için dünya çapında destek beklediklerini söyledi.

Mağdur ailelerin sesini her platformda duyuracaklarını söyleyen Moskvychova, "Nerede ve ne koşullar altında olduklarını bilmiyoruz. Bu insanların hikayesini anlatmak ve dünyanın dikkatini çekmek istiyoruz. Bunun için de bir hareket başlattık." ifadelerini kullandı.

Gösteri, sirenlerin çalması nedeniyle erken tamamlandı. Hava alarmının ardından tüm katılımcılar ve çevre sakinleri sığınaklara indi.



09.38: Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 145 çocuğun hayatını kaybettiği, 222 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 790 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 75'inin tamamen yıkıldığı kaydedildi. Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 145 çocuğun öldüğü, 222 çocuğun yaralandığı belirtildi.



06.55: ABD Dışişleri Bakanlığı, keyfi olarak tutuklanabileceklerini gerekçe göstererek Amerikan vatandaşlarına "Rusya'ya seyahat etmeyin" uyarısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rus hükümet yetkilileri Rusya'daki ABD vatandaşlarına ayrımcılık yapabilir ve onları tutuklayabilir." ifadesine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve ABD'nin buna tepkisine işaret edilen açıklamada, Moskova'daki Amerikan Büyükelçiliğinde hizmetlerin sınırlı olarak yürütülebildiği belirtilerek, ABD vatandaşlarından Rusya'ya seyahat etmemeleri istendi.