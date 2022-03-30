Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Ukrayna ordusu açıkladı: Referandum için hazırlıklar başladı!

Rusya-Ukrayna savaşında 36. güne girildi. Rusya ordusunun, beşinci haftası geride kalan savaşta, Karadeniz kıyısında yer alan ve Kırım'a sınırı olan Herson bölgesinde referandum hazırlıklarına başladığı bildirildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının 36'ıncı gününde son durum değerlendirildi.
Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın güneyinde geçici olarak işgal edilen topraklarını kontrol etmek için askeri ve sivil bir yönetim oluşturmaya çalıştığı belirtildi.
Ayrıca ordunun, Herson bölgesinde, Herson Halk Cumhuriyeti adı altında sözde devlet oluşturulması konusunda referandum hazırlıklarına başladığı ifade edildi.
İŞTE DAKİKA DAKİKA RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA YAŞANAN GELİŞMELER
09.49: Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 17 bin 500 askerini, 135 uçağını, 131 helikopterini ve 614 tankını kaybettiği bildirildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-31 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 500 asker öldürüldü, Ruslara ait 135 uçak, 131 helikopter, 614 tank, 1735 zırhlı araç, 311 top, 96 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.
Rus güçleri 1201 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 75 yakıt aracı ve 83 insansız hava aracını da kaybetti.
02.38: KARADENİZ'DEN "KALİBR" FÜZELERİ İLE VURULMA TEHDİDİ DEVAM EDİYOR
Karadeniz'de Kalibr deniz tabanlı seyir füzeleri ile donatılmış gemilerin bulunduğu belirtilen açıklamada, ülkede askeri, sanayi ve lojistik altyapıların bu füzelerle vurulma tehdidinin devam ettiği ifade edildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 2014'te ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol Deniz Üssünde, Amiral Makarov adlı firkateynindeki kalibre tipi seyir füzeleri ile ikmalinin tamamlandığı bilgisini paylaştı.