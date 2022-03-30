Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 31.03.2022 09:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.03.2022 10:01
    ABONE OL

    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Ukrayna ordusu açıkladı: Referandum için hazırlıklar başladı!

    Son dakika haberi! Rusya-Ukrayna savaşında 36. güne girildi. Ukraynalı ve Rus müzakere heyetlerinin İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmesini değerlendiren Zelenskiy, "Müzakere platformundan aldığımız sinyaller olumlu olarak adlandırılabilir. Ancak bu sinyaller, Rus silahlarını susturmuyor." dedi. Rusya ordusunun, beşinci haftası geride kalan savaşta, Karadeniz kıyısında yer alan ve Kırım'a sınırı olan Herson bölgesinde referandum hazırlıklarına başladığı bildirildi. Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 17 bin 500 askerini, 135 uçağını, 131 helikopterini ve 614 tankını kaybettiği bildirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı

    Rusya-Ukrayna savaşında 36. güne girildi. Rusya ordusunun, beşinci haftası geride kalan savaşta, Karadeniz kıyısında yer alan ve Kırım'a sınırı olan Herson bölgesinde referandum hazırlıklarına başladığı bildirildi.

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının 36'ıncı gününde son durum değerlendirildi.

    Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın güneyinde geçici olarak işgal edilen topraklarını kontrol etmek için askeri ve sivil bir yönetim oluşturmaya çalıştığı belirtildi.

    Ayrıca ordunun, Herson bölgesinde, Herson Halk Cumhuriyeti adı altında sözde devlet oluşturulması konusunda referandum hazırlıklarına başladığı ifade edildi.

    İŞTE DAKİKA DAKİKA RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA YAŞANAN GELİŞMELER

    09.49: Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 17 bin 500 askerini, 135 uçağını, 131 helikopterini ve 614 tankını kaybettiği bildirildi.

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-31 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı. Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 500 asker öldürüldü, Ruslara ait 135 uçak, 131 helikopter, 614 tank, 1735 zırhlı araç, 311 top, 96 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

    Rus güçleri 1201 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 75 yakıt aracı ve 83 insansız hava aracını da kaybetti.


    02.38: KARADENİZ'DEN "KALİBR" FÜZELERİ İLE VURULMA TEHDİDİ DEVAM EDİYOR
    Karadeniz'de Kalibr deniz tabanlı seyir füzeleri ile donatılmış gemilerin bulunduğu belirtilen açıklamada, ülkede askeri, sanayi ve lojistik altyapıların bu füzelerle vurulma tehdidinin devam ettiği ifade edildi.

    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 2014'te ilhak edilen Kırım'daki Sivastopol Deniz Üssünde, Amiral Makarov adlı firkateynindeki kalibre tipi seyir füzeleri ile ikmalinin tamamlandığı bilgisini paylaştı.

        RUS ORDUSU UKRAYNA'NIN DOĞU SOL YAKASINDA YOĞUNLAŞIYOR
        Açıklamada, Ukrayna'nın doğu sol yakasında ek takviye çalışmalarını devam ettiren Rus ordusunun, sabotaj ve keşif faaliyetleri yürütmeye odaklanarak arka güvenliği sağlamak için önlemler almaya yoğunlaştığı bildirildi.

        Rus ordusunun Çernigiv şehrini önümüzdeki günlerde ablukaya alma girişiminde bulunacağı ve Kramatorsk ile Pokrovsk yönlerinde bir saldırı gerçekleştirmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, Harkov şehrinin abluka faaliyetlerinin sürdüğü anımsatıldı.

        Açıklamada, Donetsk bölgesinde Popasna, Rubijna yerleşim birimlerinin ve Mariupol şehrinin kontrolünün ele geçirilmesi için çaba sarf edildiği kaydedildi.

        30 MART 2022 TARİHİNDE YAŞANANLAR

        22.45 Rusya, yarın Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan ettiğini duyurarak, sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açılacağını bildirdi.

        22.03 Beyaz Saray, Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğini, bunun Putin ile Rus askeri yetkililer arasında gerilime yol açtığına dair ellerinde bulgu olduğunu açıkladı

        16.36: MEDİNSKİY: DONBAS VE KIRIM TUTUMUMUZ AYNI
        İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, açıklamalarda bulundu.

        Medinskiy, "Ukrayna ile müzakerelere devam edeceğiz. Kırım ve Donbas konusunda tutumumuz değişmedi. Ukrayna, Rusya'nın ana taleplerini karşılamaya niyetli olduğunu ifade etti" dedi. Medinskiy, "Ukrayna dün ilk kez Rusya ile iyi komşuluk ilişkileri kurmak için bir dizi önemli koşulu yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti" ifadelerini kullandı.


        15.48: Ukrayna'nın müzakere heyetinde yer alan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Rusya ile varılacak barış anlaşması, Rus askerlerinin 23 Şubat'taki pozisyonlarına çekilmesinden sonra ulusal referanduma sunulacak" dedi.

        Öte yandan, Ukrayna heyetinin bugün Türk yetkililerle askeri teknik konularla ilgili bir işbirliği görüşmesi yapacakları aktarıldı.

        Tarafların açıklamalarından özetle, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakerelerinden çıkanlar şöyleydi:

        UZLAŞILAN NOKTALAR
        - Ukrayna NATO'ya üye olmayacak.

        - Ukrayna nükleer silah sahibi olmayacak.

        - Ukrayna'nın AB'ye katılımına karşı çıkılmayacak.

        - Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanacak.

        - Rusya Kiev ve Çernigov'da saldırılarını azaltacak.

        UKRAYNA'NIN GÜVENLİK GARANTİSİ TEKLİFİ
        - Hedef Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve güvenliğini diplomatik yolla sağlamak.

        - Türkiye, ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Almanya, Polonya, İsrail ve Kanada garantör olacak.

        - Ukrayna saldırıya maruz kalırsa 3 gün içinde acil istişare talep edecek.

        - İstişareler diplomatik çözüm getirmezse garantör ülkeler Ukrayna'ya askeri yardım, silah sağlayacak.

        - Garantör ülkeler Ukrayna'nın AB üyeliğine de destek verecek.

        BARIŞ ANLAŞMASI NASIL UYGULANACAK?
        - Ukrayna'ya göre imzalanması için önce ateşkes sağlanmalı.

        - Anlaşma Ukrayna'da referanduma sunulacak.

        - Garantör ülkeler ve Ukrayna parlamentolarında da onaylanacak.


        11.49: BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısının 4 milyona ulaştığını duyurdu.


        11.01: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çeçen lider Ramazan Kadirov'a 'korgeneral' rütbesi verdiği açıklandı.



        10.17:         Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 17 bin 300 askerini, 131 uçağını, 131 helikopterini ve 605 tankını kaybettiği bildirildi.

        Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-30 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

        Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin 300 asker öldürüldü, Ruslara ait 131 uçak, 131 helikopter, 605 tank, 1723 zırhlı araç, 305 top, 96 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

        Rus güçleri 1184 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 75 yakıt aracı ve 81 insansız hava aracını da kaybetti.


            09.53: Ukraynalı aktivistler, Rus askerleri tarafından esir alındığı iddia edilen kişilerin fotoğrafları projeksiyon cihazıyla duvara yansıtarak bu kişilerin serbest bırakılmasını istedi.

            Ukrayna'nın Lviv kentinde düzenlenen eylemde, aralarında gazeteci, belediye başkanı ve milletvekillerinin de bulunduğu kişiler için Rusya'ya çağrıda bulunuldu.

            Aktivist Anastasiia Moskvychova, 30'dan fazla Ukraynalıdan günlerdir haber alınamadığını belirterek tüm kayıp ve esirlerin ailelerine kavuşabilmesi için dünya çapında destek beklediklerini söyledi.

            Mağdur ailelerin sesini her platformda duyuracaklarını söyleyen Moskvychova, "Nerede ve ne koşullar altında olduklarını bilmiyoruz. Bu insanların hikayesini anlatmak ve dünyanın dikkatini çekmek istiyoruz. Bunun için de bir hareket başlattık." ifadelerini kullandı.

            Gösteri, sirenlerin çalması nedeniyle erken tamamlandı. Hava alarmının ardından tüm katılımcılar ve çevre sakinleri sığınaklara indi.

            09.38: Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 145 çocuğun hayatını kaybettiği, 222 çocuğun yaralandığı bildirildi.

            Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 790 eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 75'inin tamamen yıkıldığı kaydedildi. Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 145 çocuğun öldüğü, 222 çocuğun yaralandığı belirtildi.


            06.55: ABD Dışişleri Bakanlığı, keyfi olarak tutuklanabileceklerini gerekçe göstererek Amerikan vatandaşlarına "Rusya'ya seyahat etmeyin" uyarısı yaptı.

            ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rus hükümet yetkilileri Rusya'daki ABD vatandaşlarına ayrımcılık yapabilir ve onları tutuklayabilir." ifadesine yer verdi.

            Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve ABD'nin buna tepkisine işaret edilen açıklamada, Moskova'daki Amerikan Büyükelçiliğinde hizmetlerin sınırlı olarak yürütülebildiği belirtilerek, ABD vatandaşlarından Rusya'ya seyahat etmemeleri istendi.

            UKRAYNA'YA SEYAHAT ETMEYİN UYARISI
            Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, halen devam eden savaş koşulları dolayısıyla Amerikalıların Ukrayna'ya da seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

            Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına ve devam eden çatışma ortamına dikkat çekildi.

            05.54: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, 26-28 Mart'ta Türkiye ve Romanya'da görülen deniz mayınlarının 2022 yılı başı itibarıyla Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne kayıtlı olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

            Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rus askeri kuvvetlerinin, 2014 yılında Ukrayna'nın Sivastopol kentini geçici işgali sırasında ele geçirdiği deniz mayınlarını kullanarak, uluslararası ortaklar nezdinde Ukrayna'yı kasten kışkırtmaya ve itibarsızlaştırmaya çalıştığı ifade edildi.

            Açıklamada, Rusya'nın tüm Karadeniz'de, Azak'ın yanı sıra Kerç ve Karadeniz boğazlarında kasıtlı olarak deniz mayınlarını, her şeyden önce sivil nakliye ve denizdeki insan yaşamını tehdit eden fiili ayrım gözetmeyen eylem silahlarına dönüştürdüğü belirtildi.

            Ukrayna'ya karşı geniş çaplı savaş başlatan Rusya Deniz Kuvvetlerinin, sivil gemileri ele geçirip imha etmenin ve Ukrayna'yı denizden bombalamanın yanı sıra, deniz mayınlarını yeni bir "korsanlık yöntemi" olarak kullandığı ifade edilen açıklamada, sürüklenen mayınların kullanımı ve bunların öngörülemeyen sonuçlarının sorumluluğunun yalnızca Rusya Federasyonu ve donanmasına ait olduğu vurgulandı.

                01.25: Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, insani koridorların açılması talebini Rus tarafına ilettiklerini bildirdi.

                Vereşuk, günlük verdiği brifingde, İstanbul'daki görüşmelerde, Ukrayna müzakere heyetinin Rus tarafına, en büyük şehirleri olan Mariupol, Harkiv, Çernigiv ve Kiev bölgesindeki şehirlere insani koridorların zorunlu ve acil olarak açılması talebini aktardığını belirtti.

                Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Vasilyevka şehrinden Berdyansk yönündeki yolun açılmasını istediklerini ifade eden Vereşuk, "Yarın tüm çabalarımızı bugün üzerinde anlaşmaya varılan insani yardım koridorlarının işletilmesini sağlamaya yönlendireceğiz. Tahliye çalışmaları, Mariupol, Berdyansk, Melitopol ve Energodar şehirlerinden yapılacak." dedi.

                Vereşuk, son 24 saatteki tahliyeler hakkında kamuoyunu bilgilendirirken, Ukrayna'nın Mariupol şehrinden 936 ve Zaporijya bölgesinden 729 kişiyi tahliye ettiklerini kaydetti.




                00.20: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'daki müzakereleri olumlu bulduğunu kaydetti.

                Rusya-Ukrayna Savaşının 34. gününde açıklama yapan Zelenskiy, Ukraynalı ve Rus müzakere heyetlerinin İstanbul Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmesini değerlendirdi.

                İstanbul'daki müzakereleri olumlu bulduğunu belirten Zelenskiy, "Müzakere platformundan aldığımız sinyaller olumlu olarak adlandırılabilir. Ancak bu sinyaller, Rus silahlarını susturmuyor." dedi.

                "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve savunmaya katılan herkes, bugün hayatta kalmamızın tek garantisidir" diyen Zelenskiy, yıkmaya devam eden bir devletin temsilcilerinden gelen sözlere güvenmek için bir neden görmediğini sözlerine ekledi.

                TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Petrol fiyatlarını etkileyecek gelişme!
                Haberler Dünya Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Ukrayna ordusu açıkladı: Referandum için hazırlıklar başladı!
                    SON DAKİKA