Ayrıca, Rus ordusunun Karadeniz ve Azak bölgelerinin yanı sıra Volınsk, Polinsk, Siversk, Tavriçeskoye ve Slavyansk yerleşim birimlerini elinde tutmaya çalıştığı, Luhansk bölgesindeki Popasna, Rubijne yerleşimlerinin kontrolünü ve Mariupol şehrini de ele geçirmeye odaklandığı kaydedildi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA YAŞANAN GELİŞMELER

22.45 Rusya, yarın Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren yalnızca insani amaçlarla ateşkes ilan ettiğini duyurarak, sivillerin ve yabancı vatandaşların Mariupol'den Zaporijya'ya tahliyesi için ek bir insani koridor açılacağını bildirdi.

22.03 Beyaz Saray, Putin'in Ukrayna savaşı konusunda yanlış yönlendirildiğini, bunun Putin ile Rus askeri yetkililer arasında gerilime yol açtığına dair ellerinde bulgu olduğunu açıkladı

16.36: MEDİNSKİY: DONBAS VE KIRIM TUTUMUMUZ AYNI

İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky, açıklamalarda bulundu.

Medinskiy, "Ukrayna ile müzakerelere devam edeceğiz. Kırım ve Donbas konusunda tutumumuz değişmedi. Ukrayna, Rusya'nın ana taleplerini karşılamaya niyetli olduğunu ifade etti" dedi. Medinskiy, "Ukrayna dün ilk kez Rusya ile iyi komşuluk ilişkileri kurmak için bir dizi önemli koşulu yerine getirmeye hazır olduğunu ifade etti" ifadelerini kullandı.



15.48: Ukrayna'nın müzakere heyetinde yer alan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, "Rusya ile varılacak barış anlaşması, Rus askerlerinin 23 Şubat'taki pozisyonlarına çekilmesinden sonra ulusal referanduma sunulacak" dedi.

Öte yandan, Ukrayna heyetinin bugün Türk yetkililerle askeri teknik konularla ilgili bir işbirliği görüşmesi yapacakları aktarıldı.