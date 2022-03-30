Başkan Erdoğan'ın öncülüğündeki müzakere diplomasisi Amerika'nın gündeminde: Türkiye, Karadeniz'de büyük bir güç

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için gerçekleştirilen tarihi zirvelerin 6 ayağı Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşti. Başkan Erdoğan'ın konuşması sonrası baş başa görüşmeler yapan iki ülke daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.
TARİHİ GÖRÜŞME
Zirve sonrası ilk açıklama ise Ukrayna heyeti tarafından yapıldı. Ukrayna heyeti "2 hafta içinde görüşmeleri devam ettireceğiz. Güvenlik garantileri sağlanırsa nötr statüye geçeriz. Anlaşmada hiçbir şey AB'ye girmeye engel olmayacak. Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak görmek istiyoruz." açıklamasını yaptı. Rusya tarafı ise Ukrayna heyetinin ardından açıklama yaparak "Bazı maddelerde uzlaşıldı" dedi.