Başkan Erdoğan'ın öncülüğündeki müzakere diplomasisi Amerika'nın gündeminde: Türkiye, Karadeniz'de büyük bir güç

"Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan ülke, barışçıl bir ülke olarak öne çıkabilir mi?" ifadesine yer verilen yazıda, Rus ve Ukraynalı delegasyonların İstanbul'a geldiği hatırlatıldı ve Türkiye'nin eşsiz siyasi konumunun ilgi odağı haline geldiği belirtildi.

EN BÜYÜK PAYA SAHİP

NATO üyesi Türkiye'nin, kendine özgü bir profile ve konuma sahip olduğu; birçok Batılı kurumun üyesi ve Batı'nın bir parçası olduğu kaydedildi.

Yazıda, "Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile deniz sınırı var. Türkiye, Rusya'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en büyük ticaret ortağı. Son yıllarda Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgeleri üzerinden Rusya ile hem rekabet etti hem de iş birliği yaptı. Türkiye, arabuluculuk için diğer aday ülkelerle kıyaslandığında en büyük paya sahip." denildi.

BÜYÜK BİR GÜÇ

Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz bölgesindeki jeopolitiği ve güç dengesini temelden değiştirdiği görüşü aktarılarak, "Türkiye, Karadeniz'de büyük bir güç." vurgusu yapıldı.