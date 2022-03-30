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    • Dünya
    • 30.03.2022 10:18
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    • 30.03.2022 10:42
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    Başkan Erdoğan'ın öncülüğündeki müzakere diplomasisi Amerika'nın gündeminde: Türkiye, Karadeniz'de büyük bir güç

    Rusya-Ukrayna savaşı Başkan Erdoğan'ın devreye girmesiyle sahadan masaya geçti! Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin çağrısıyla İstanbul'da bir araya gelen Rusya ve Ukrayna müzakere masasına otururken, dünyanın gözü kulağı Dolmabahçe'deydi. Özellikle son dönemde dünyanın dikkati, arabulucu konumundaki Türkiye'ye çevrilmiş durumda. CNN International'da "Türkiye neden arabuluculuk için eşsiz bir konumda?" başlığıyla yayınlanan analizde, Ankara'nın kilit pozisyonuna dikkat çekildi.

    Türkiye, Karadeniz’de büyük bir güç

    Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için gerçekleştirilen tarihi zirvelerin 6 ayağı Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşti. Başkan Erdoğan'ın konuşması sonrası baş başa görüşmeler yapan iki ülke daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.

    TARİHİ GÖRÜŞME

    Zirve sonrası ilk açıklama ise Ukrayna heyeti tarafından yapıldı. Ukrayna heyeti "2 hafta içinde görüşmeleri devam ettireceğiz. Güvenlik garantileri sağlanırsa nötr statüye geçeriz. Anlaşmada hiçbir şey AB'ye girmeye engel olmayacak. Türkiye dahil birçok ülkeyi garantör olarak görmek istiyoruz." açıklamasını yaptı. Rusya tarafı ise Ukrayna heyetinin ardından açıklama yaparak "Bazı maddelerde uzlaşıldı" dedi.

    Karadeniz'deki savaşı sona erdirmek isteyen Türkiye, önce Antalya'da Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanlarını ağırladı, ardından iki ülkenin heyetleri İstanbul'da bir araya geldi.

        Özellikle son dönemde dünyanın dikkati, arabulucu konumundaki Türkiye'ye çevrilmiş durumda. CNN International'da "Türkiye neden arabuluculuk için eşsiz bir konumda?" başlığıyla yayınlanan analizde, Ankara'nın kilit pozisyonuna dikkat çekildi.

        "Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan ülke, barışçıl bir ülke olarak öne çıkabilir mi?" ifadesine yer verilen yazıda, Rus ve Ukraynalı delegasyonların İstanbul'a geldiği hatırlatıldı ve Türkiye'nin eşsiz siyasi konumunun ilgi odağı haline geldiği belirtildi.

        EN BÜYÜK PAYA SAHİP

        NATO üyesi Türkiye'nin, kendine özgü bir profile ve konuma sahip olduğu; birçok Batılı kurumun üyesi ve Batı'nın bir parçası olduğu kaydedildi.

        Yazıda, "Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile deniz sınırı var. Türkiye, Rusya'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en büyük ticaret ortağı. Son yıllarda Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgeleri üzerinden Rusya ile hem rekabet etti hem de iş birliği yaptı. Türkiye, arabuluculuk için diğer aday ülkelerle kıyaslandığında en büyük paya sahip." denildi.

        BÜYÜK BİR GÜÇ

        Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz bölgesindeki jeopolitiği ve güç dengesini temelden değiştirdiği görüşü aktarılarak, "Türkiye, Karadeniz'de büyük bir güç." vurgusu yapıldı.
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