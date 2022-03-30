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    • Dünya
    • 30.03.2022 07:11
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    • 30.03.2022 07:11
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    ABD'den vatandaşlarına Rusya ve Ukrayna uyarısı: Seyahat etmeyin

    Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanlığı, keyfi olarak tutuklanabileceklerini gerekçe göstererek Amerikan vatandaşlarına "Rusya'ya seyahat etmeyin" uyarısı yaptı.

    AA
    ABD vatandaşlarını uyardı: Seyahat etmeyin!

    ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rus hükümet yetkilileri Rusya'daki ABD vatandaşlarına ayrımcılık yapabilir ve onları tutuklayabilir." ifadesine yer verdi.

    Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve ABD'nin buna tepkisine işaret edilen açıklamada, Moskova'daki Amerikan Büyükelçiliğinde hizmetlerin sınırlı olarak yürütülebildiği belirtilerek, ABD vatandaşlarından Rusya'ya seyahat etmemeleri istendi.

    UKRAYNA'YA SEYAHAT ETMEYİN UYARISI
    Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, halen devam eden savaş koşulları dolayısıyla Amerikalıların Ukrayna'ya da seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

    Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına ve devam eden çatışma ortamına dikkat çekildi.

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