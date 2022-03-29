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    Roman Abramoviç’in müzakerecilerle yaptığı görüşmede zehirlendiği iddia edildi!

    Roman Abramoviç’in müzakerecilerle yaptığı görüşmede 2 Ukraynalı ile birlikte zehirlendiği iddia edildi. Çikolata yiyen ve su içen ünlü oligarkta, göz kızarıklığı, ağrılı ağlama ve eller ile yüzde deri soyulması görüldü.

    Barışa zehir

    Rus oligark Abramoviç, beraberinde bir başka Rus girişimci, Ukraynalı milletvekili Rustem Umerov ile müzakerelere katıldı. 3 Mart öğleden sonra Ukrayna'da yapılan görüşme saat 22.00'ye kadar devam etti. Müzakere heyetindeki Abramoviç ile Ukraynalı üst düz ey 2 kişi, ilerleyen saatlerde Kiev'de bir daireye çekildi, o gece göz ve deride yangı ile gözlerde keskin ağrı dahil olmak üzere ilk semptomları hissetmeye başladı. Sonraki gün müzakereci grup, Rusya ile gayriresmi müzakerelere devam etmek için Kiev'den Polonya ve oradan İstanbul'a gitmek üzere Lviv'e geçti. Bir Bellingcat araştırmacısından kimyasal silah uzmanlarınca yapılan bir inceleme talebinde bulunuldu. Uzaktan ve alanda yapılan incelemeye dayanarak uzmanlar, semptomların yüksek ihtimalle belirsiz bir kimyasal silahla uluslararası bir zehirlenmeden kaynaklandığı sonucuna vardı. Bellingcat araştırmacıları, daha düşük bir alternatif hipotezin ise mikrodalga ışınları kullanımını olduğunu düşünüyor. Abramoviç ile birlikte diğer iki kişinin semptomların belirmesinden önce sadece çikolata yediği ve su içtiği öğrenildi.



    OLİ'FARK'!
    Rus oligarkların servetinin, açıklanandan çok fazla olduğu bildirildi. Her birinin mal varlığının, görünenin üç-beş katı olduğu öğrenildi! Putin'e en yakın işadamlarının servetlerinin, görünenin aksine çok fazla olduğu ortaya çıktı.



    Vladimir Potanin 25.9 milyar dolar 3x


            KORE MODELİ
            Rusya, Ukrayna'ya üç koldan saldırdı. Güney'de Mariupol kuşatıldı. Rus askerleri Kiev'in kapısına dayandı. Donbas bölgesi, tamamen Moskova'nın denetiminde kaldı. Savaşı bitirecek masanın İstanbul'da kurulması kararlaştırıldı. Rus ve Ukraynalı müzakerecilerin bugün bir araya geleceği açıklandı. Tüm bu gelişmeler sürerken, Rus Lider Vladimir Putin'in kafasındaki bir plan ortaya çıktı. Ukrayna askeri istihbarat Başkanı Kyrylo Budanov, Putin'in "Ukrayna'da Kuzey ve Güney Kore'yi yaratmak" için çabaladığını anlattı. Plana göre Putin'in "Doğu Ukrayna" olarak nitelendirilen Donbas Bölgesi'ni Rusya'ya bağlayacağı, Karadeniz sahillerini de tamamen bu bölgeye katacağı aktarıldı. Batı Ukrayna'nın ise şu andaki Kiev yönetimine bırakılacağı anlaşıldı.



            PUTİN'E ÇAĞRI
            Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İstanbul görüşmelerinin barış için bir fırsat olduğunu söyledi. Putin'e "Yüz yüze görüşelim" diye haber gönderdi. Rusya'nın karşı çıkması üzerine AB'ye girmeyeceğini, NATO'ya üye olmayacağını ve nükleer silah geliştirmeme taleplerine onay verebileceğini bildirdi.

            NOTLAR
            NATO Norveç'te son 30 yılın en büyük tatbikatına devam ediyor.
            BM: Bin 119 sivil öldü, 3 milyon 821 bin 49 mülteci komşu ülkelere geçti.
            Ukrayna: Rus askerleri kayıpların ardından Kiev'den geri çekiliyor.

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            Rusya - Ukrayna müzakereleri İstanbul’da yapılacak
            Haberler Dünya Roman Abramoviç’in müzakerecilerle yaptığı görüşmede zehirlendiği iddia edildi!
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