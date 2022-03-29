Roman Abramoviç’in müzakerecilerle yaptığı görüşmede zehirlendiği iddia edildi!

Rus oligark Abramoviç, beraberinde bir başka Rus girişimci, Ukraynalı milletvekili Rustem Umerov ile müzakerelere katıldı. 3 Mart öğleden sonra Ukrayna'da yapılan görüşme saat 22.00'ye kadar devam etti. Müzakere heyetindeki Abramoviç ile Ukraynalı üst düz ey 2 kişi, ilerleyen saatlerde Kiev'de bir daireye çekildi, o gece göz ve deride yangı ile gözlerde keskin ağrı dahil olmak üzere ilk semptomları hissetmeye başladı. Sonraki gün müzakereci grup, Rusya ile gayriresmi müzakerelere devam etmek için Kiev'den Polonya ve oradan İstanbul'a gitmek üzere Lviv'e geçti. Bir Bellingcat araştırmacısından kimyasal silah uzmanlarınca yapılan bir inceleme talebinde bulunuldu. Uzaktan ve alanda yapılan incelemeye dayanarak uzmanlar, semptomların yüksek ihtimalle belirsiz bir kimyasal silahla uluslararası bir zehirlenmeden kaynaklandığı sonucuna vardı. Bellingcat araştırmacıları, daha düşük bir alternatif hipotezin ise mikrodalga ışınları kullanımını olduğunu düşünüyor. Abramoviç ile birlikte diğer iki kişinin semptomların belirmesinden önce sadece çikolata yediği ve su içtiği öğrenildi.