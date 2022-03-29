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    • Dünya
    • 29.03.2022 08:08
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    • 29.03.2022 08:08
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    Japonya'dan flaş Rusya kararı: Lüks araç ihracatına yasak!

    Japonya, Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik lüks araç ihracatına yasak getirdi. Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, konuya ilişkin "Sert yaptırımların uygulanması için G-7 ülkeleriyle dayanışmamızı sürdüreceğiz." dedi.

    AA
    Japonya’dan flaş Rusya kararı!

    Japonya, Ukrayna'ya açtığı savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik lüks araç ihracatına yasak getirdi. Başbakan Kişida Fumio kabinesi, Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını genişletti.

    Güncellenen yaptırım mevzuatı kapsamında Rusya'ya lüks araç ile mücevher ve sanat eserleri gibi lüks ürünlerin ihracatına yasak getirildi.

    Uygulama 5 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek.

    Ekonomi Ticaret ve Sanayi Bakanı Hagiuda Koiçi, konuya ilişkin "Sert yaptırımların uygulanması için G-7 ülkeleriyle dayanışmamızı sürdüreceğiz." dedi.


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