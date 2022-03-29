Fransız vatandaşından Macron'a "geçinemiyoruz" isyanı

Özellikle pandemi ve Ukrayna-Rusya savaşıyla dünya piyasası global olarak ağır yara alırken, hemen hemen tüm ülkelerde hayat pahalılığı baş gösterdi. Bu ülkelerden biri de Fransa oldu. Geçtiğimiz gün ülkesinde Dijon kentine ziyaret düzenlenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, burada hayat pahalılığı konusunda bir vatandaşın isyanıyla karşılaştı.

Aylık eşiyle birlikte 4 bin euro kazandığını ama geçinemediğini söyleyen Fransız, Macron'la tartıştı.





"MAAŞIMI ALIR ALMAZ ELDE SIFIR KALIYOR"

Evine toplam 8 bin euro girdiğini belirten Fransız vatandaşı Macron'a "Eşim ve ben ayda 4 bin euro kazanıyoruz. Ayın beşinde bütün masraflarımı ödedikten sonra ev kredimi ödedikten sonra hesabımda sıfır kalıyor. Bu durumda yalnız değilim. Çok arkadaşım aynı durumda bu da normal değil" diyerek sitem etti.

MACRON ÇARESİZ: "BİR REÇETEMİZ YOK"

Macron ise gaz ve akaryakıt fiyatlarını gerekçe göstererek "Bu duruma bir reçete yok. Fiyatlarda gaz ve akaryakıta çaremiz yok. Çünkü biz üretmiyoruz ne yapmalıyız? Tek çaremiz ucuza almak, biraz teknik ama. Ondan dolayı Avrupa ülkeleri birleştiler birlik almak için. Rusya'dan enerji bağımlılığımızı keserek umut ediyorum ki fiyatlar düşecek" ifadeleriyle cevap verdi.