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    • Dünya
    • 30.03.2022 00:35
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    • 30.03.2022 00:42
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    Bir haftada üçüncü kez! İsrail'de otomatik silahlı saldırı: 5 kişi öldü

    İsrail'in Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü bildirildi. Bu saldırı İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu. Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Beni Barak kentinde 5 İsraillinin öldüğü silahlı saldırıyı kınadı.

    AA
    İsrail’de silahlı saldırı

    İsrail'in Beni Barak kentinde düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü bildirildi.

    İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

    Açıklamada, Beni Barak'ta "bir teröristin otomatik tüfekle sokakta sivillere ateş açtığı, ardından başka bir caddeye geçerek orada da sivilleri hedef aldığı" ifade edildi.

    Saldırganın, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

    Açıklamada saldırganın veya kurbanların kimliğine ilişkin ise ayrıntıya yer verilmedi.

    Olayın ardından Beni Barak kentine çok sayıda güvenlik gücü ve sağlık ekibi sevk edildi.

    GÜVENLİK TOPLANTISI
    Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in üst düzey yetkililerle güvenlik toplantısı gerçekleştireceği belirtildi.

    İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Bennett, Savunma Bakanı, İç Güvenlik Bakanı, Genelkurmay Başkanı, İsrail Güvenlik Ajansı Başkanı, İsrail Polisi Genel Müfettişi ve diğer yetkililerin katılımıyla yerel saatle 22.00'de bir güvenlik toplantısı düzenleyecek.

        FİLİSTİN'DEN SALDIRIYA KINAMA
        Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Beni Barak kentinde 5 İsraillinin öldüğü silahlı saldırıyı kınadı.

        Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, bu akşam (29 Mart) İsrailli sivillerin öldürülmesini kınadı." ifadesi kullanıldı.

        Abbas'ın, "Filistinli ve İsrailli sivillerin öldürülmesinin, özellikle kutsal ramazan ayı ile Hıristiyan ve Yahudi bayramlarına girilen bu zamanda, yalnızca durumun daha fazla kötüleşmesine ve istikrarsızlığa yol açacağını vurguladığı" aktarıldı.

        Açıklamanın devamında, Beni Barak saldırısının, sivillere yönelik şiddet eylemleri için gerekçe oluşturmaması uyarısı yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

        "Başkan Abbas, kınanmayı hak eden bu olayın, yerleşimciler ve diğer kişiler tarafından Filistinli halkımıza yönelik tepki ve saldırılar gerçekleştirmek için kullanılmaması konusunda uyardı.

        Sayın Başkan, bu şiddet sarmalının gösterdiği üzere, Filistin ve İsrail halkları ile bölge halkları için güvenlik ve istikrarı sağlamanın en kısa yolunun kalıcı, kapsamlı ve adil bir barış olduğunu belirtti."

        İSRAİL'DE ÜST ÜSTE SİLAHLI SALDIRILAR
        Bu, İsrail'de bir hafta içinde düzenlenen üçüncü saldırı oldu.

        Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

        Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı.

        İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
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        Haberler Dünya Bir haftada üçüncü kez! İsrail'de otomatik silahlı saldırı: 5 kişi öldü
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