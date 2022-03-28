Suriye'de PKK'lı teröristler camiye saldırıp Kur’an-ı Kerim yaktı

PKK'lı teröristlerin Suriye'de dini değerlere yönelik saldırıları her geçen gün daha da artıyor. Fırat'ın doğusunda işgal altında tuttukları bölgelerde halka zulmederken düzenli olarak camilere de saldıran PKK, son olarak Deyrizor'un Darnaj kasabasında cami imamının evini ateşe verdi. Yenişafak'ta yer alan habere göre camiye saldırıp Kur'an-ı Kerimleri yakan teröristler, imam Usame Halil el-Vatban başta olmak üzere kendilerine karşı çıkan herkesi de tutukladı.