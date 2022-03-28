Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla ilgili ABD basınından bomba iddia: Askerler komutanlarına saldırıyor!

'SON DERECE OLAĞANDIŞI'

Konuyla ilgili gazetecilere brifing veren ve yedi kişinin isimlerini ve rütbelerini doğrulayan üst düzey bir Batılı yetkili, "Bu son derece olağandışı" dedi. Ukrayna Savunma Bakanlığı sözcüsü Markiyan Lubkivsky, toplamda en az 15 üst düzey Rus komutanın sahada öldürüldüğünü söyledi.

'YA ÇOK ŞANSSIZLAR YA DA ÇOK BAŞARILI BİR ŞEKİLDE HEDEF ALINIYORLAR'

NATO yetkilileri bu hafta başlarında dört haftalık savaşta 15 bin kadar Rus askerinin öldürüldüğünü tahmin etmişti, bu çok yüksek bir rakam. Rusya, Cuma günü çok daha düşük bir rakam sunarak savaşçılarından yalnızca 1.351'inin öldüğünü bildirdi. Rus hükümeti generallerinin ölümünü de doğrulamadı. Öldürülen üst düzey komutanların sayısı doğru çıkarsa, bu Rus generallerin ya son derece şanssız ya da son derece başarılı bir şekilde hedef alındığını gösteriyor.