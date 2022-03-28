Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla ilgili ABD basınından bomba iddia: Askerler komutanlarına saldırıyor!

Ukraynalı yetkililer, savaş alanında keskin nişancılar, yakın çatışmalar ve bombalamalar tarafından yedi Rusya generalinin öldürüldüğünü söylüyor. Eğer bu rakam doğruysa, sadece dört haftalık muharebede Rusya'nın Afganistan, Gürcistan ve Suriye'nin yanı sıra Çeçenistan'da verdiği dokuz yıllık kanlı savaşın en kötü aylarında görülen kayıp oranını aşıyor.
'SON DERECE OLAĞANDIŞI'
Konuyla ilgili gazetecilere brifing veren ve yedi kişinin isimlerini ve rütbelerini doğrulayan üst düzey bir Batılı yetkili, "Bu son derece olağandışı" dedi. Ukrayna Savunma Bakanlığı sözcüsü Markiyan Lubkivsky, toplamda en az 15 üst düzey Rus komutanın sahada öldürüldüğünü söyledi.
'YA ÇOK ŞANSSIZLAR YA DA ÇOK BAŞARILI BİR ŞEKİLDE HEDEF ALINIYORLAR'
NATO yetkilileri bu hafta başlarında dört haftalık savaşta 15 bin kadar Rus askerinin öldürüldüğünü tahmin etmişti, bu çok yüksek bir rakam. Rusya, Cuma günü çok daha düşük bir rakam sunarak savaşçılarından yalnızca 1.351'inin öldüğünü bildirdi. Rus hükümeti generallerinin ölümünü de doğrulamadı. Öldürülen üst düzey komutanların sayısı doğru çıkarsa, bu Rus generallerin ya son derece şanssız ya da son derece başarılı bir şekilde hedef alındığını gösteriyor.
Oleg Mityaev
ANTENİN YANINDAKİ 'GRİ SAÇLILAR'
Generalleri vurmak meşru bir savaş taktiği. Kuvvetlerinin cephe hatlarının yakınındaki Rus komuta ve kontrol birimlerine ateş açarak Rus ilerlemesini yavaşlatmaya odaklandığını söyleyen Ukraynalı yetkililer tarafından da bu taktik açıkça benimseniyor. Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın eski direktörü ve şu anda Washington'daki CNA düşünce kuruluşunda kıdemli analist olan Jeffrey Edmonds, Ukrayna kuvvetlerinin 'bir dizi antenin yanında duran gri saçlı herkesi' hedef alıyor gibi göründüğünü söyledi.