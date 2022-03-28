Kremlin'den Avrupa'ya ruble resti: Avrupa'nın rubleyle ödemeyi reddetmesi halinde Rus gazını ücretsiz vermeyiz

Rus gazının Batılı ülkelere rubleyle satılmasına yönelik süreçle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Peskov, "Gazprom ve ilgili birimler ödeme yöntemleri geliştiriyor, bunun ardından net bir zaman, takvim belirlenecektir." dedi.

Peskov, Avrupalı ülkelerin Rus gazı için rubleyle ödemeyi kabul etmemesi halinde Rusya'nın atacağı adımlara ilişkin, "Gazı bedava vermeyeceğiz, burası kesin. Mevcut durumumuzda hayırseverlik yapmak pek mümkün ve mantıklı değil." değerlendirmesinde bulundu.