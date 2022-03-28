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    • Dünya
    • 28.03.2022 17:14
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    • 28.03.2022 17:26
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    Kremlin'den Avrupa'ya ruble resti: Avrupa'nın rubleyle ödemeyi reddetmesi halinde Rus gazını ücretsiz vermeyiz

    Son dakika haberi... Putin, 23 Mart'ta doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın doğal gaz ödemelerinde rubleye geçme talebinin kabul edilemez olduğunu bildirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın rubleyle ödemeyi reddetmesi halinde Rus doğal gazını ücretsiz temin etmeyeceklerini bildirdi.

    Kremlin’den Avrupa’ya ruble resti

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa'nın rubleyle ödemeyi reddetmesi halinde Rus doğal gazını ücretsiz temin etmeyeceklerini bildirdi.

    Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın Batılı ülkelere doğal gaz ticaretinde ödemeleri rubleyle alma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Rus gazının Batılı ülkelere rubleyle satılmasına yönelik süreçle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Peskov, "Gazprom ve ilgili birimler ödeme yöntemleri geliştiriyor, bunun ardından net bir zaman, takvim belirlenecektir." dedi.

    Peskov, Avrupalı ülkelerin Rus gazı için rubleyle ödemeyi kabul etmemesi halinde Rusya'nın atacağı adımlara ilişkin, "Gazı bedava vermeyeceğiz, burası kesin. Mevcut durumumuzda hayırseverlik yapmak pek mümkün ve mantıklı değil." değerlendirmesinde bulundu.

    Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, bugün yaptığı açıklamada, Rusya'nın doğal gaz ödemelerinde rubleye geçme talebinin kabul edilemez olduğunu bildirmişti.

        GAZ İHRACATINDA RUBLEYLE ÖDEME DÖNEMİ
        Putin, 23 Mart'ta doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu.

        Batılı ülkelerin, Rus varlıklarını dondurarak gayrimeşru adımlar attığını vurgulayan Putin, "Batı aslında kendi para birimlerine yönelik güveni zedeledi. Şimdi herkes dolar ve avro cinsinden yükümlülüklerin yerine getirilemeyebileceğini biliyor." diye konuşmuştu.

        Putin, Rusya'nın ihracatta ödemeleri dolar ve avro ile almasının anlamsız olduğuna işaret ederek, "ABD ve AB'ye mallarımızı tedarik ederken ödemeleri dolar, avro ve bazı para birimleri üzerinden almanın artık bizim için hiçbir anlam ifade etmediği açıktır. Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışının ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz." demişti.

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