İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleri Yunan basınında: Atina tuzağa mı düştü?

Miçotakis hükümetinin Ukrayna savaşında izlediği dış politika sert sözlerle eleştirildi. Yunanistan'ın önde gelen televizyonlarından SKAI konuya ilişkin İstanbul muhabirine bağlandı.
"YUNAN HÜKÜMETİ DIŞ POLİTİKADA ETKİSİZ KALDI"
Yunan sunucu, "Türkler şunu başardı. Bu gerçek çocuklar. Ukraynalılar ve Ruslar arasındaki müzakerelerin Türkiye'de olmasını başardılar" dedi.
Yayın sırasında krizde barışçıl çözüm için Türkiye'nin ciddi bir diplomatik rol oynadığı vurgulandı.
TRT'nin haberinde, Türkiye'nin arabuluculuk rolünü üstlenerek etkin siyaset izlediğine dikkat çekildi. Yunan hükümetinin de, dış politikada etkisiz kaldığına işaret edildi.
"YUNANİSTAN KENDİNİ TUZAĞA MI DÜŞÜRDÜ?"
Hellas Journal gazetesi, "Acaba Yunanistan Ukrayna konusunda kendini kötü bir şekilde tuzağa mı düşürdü?" başlıklı makalede, Yunan hükümetinin dış politikasını eleştirdi.