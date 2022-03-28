İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleri Yunan basınında: Atina tuzağa mı düştü?

Newsbreak haber sitesi de, "Türkiye Ukrayna'da garantör güçken, Atina, Üsküp ile Tiran'ın hizmetkarı" ifadesini kullandı.

Haberde, Ankara'nın Amerikan ve Rus parası için bir varış noktası haline geldiği, Fransa ve İtalya ile eşit muhatap olduğu ifade edildi.