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    • Dünya
    • 28.03.2022 18:56
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    • 28.03.2022 19:14
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    BM'den Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin 'insani ateşkes' çağrısı

    Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş 1 ayı geride bıkratı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres devam eden savaşa ilişkin yaptığı açıklamada "insani ateşkes" çağrısında bulundu.

    BM’den ateşkes çağrısı

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamada "insani ateşkes" çağrısında bulundu.

    Detaylar gelecek...

    BARIŞ MASASI TÜRKİYE'DE KURULUYOR

    Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısı yarın Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

    Alınan bilgiye göre, basına kapalı olması öngörülen toplantının yarın saat 10.30'da başlaması planlanıyor.

    Toplantının başlamasının ardından basın mensupları Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin önünde belirlenecek alanda yayın yapabilecek.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptıkları telefon görüşmesinde, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılması konusunda mutabık kalmıştı.

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    Kremlin’den Avrupa’ya ruble resti
    Haberler Dünya BM'den Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin 'insani ateşkes' çağrısı
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