ABD'nin Polonya'daki patriotları ilk kez görüntülendi!





PATRİOTLAR UKRAYNA SINIRINDA HAZIR

Dünya genelinde birçok ülke Ukrayna'ya desteğini açıkladı. Kimileri insani yardım kimileri ise askeri envanter desteği veriyor. Bu adımlardan en somutunu ise ABD atmış durumda. Sabah'ta yer alan habere göre, Ukrayna - Polonya sınırına 80 kilometre uzaklıkta bulunan bir şehirde ABD'nin Ukrayna için gönderdiği ve Polonya sınırına kurulumu gerçekleştirilen Patriotları yerinde görüntülendi. Yanında küçük bir ordunun da olması dikkat çeken Patriotların, kurulu ve namlularının Ukrayna'ya doğru çevrili olduğu görüldü.

FÜZE SALDIRILARINA KARŞI CAMLAR KAPATILMIŞTI

Saldırılar öncesinde Lviv'deki savunma hazırlıkları haftalar öncesinden başlamıştı. Tarihi kiliseler ve heykeller çuvallara girip kapatılırken, şehrin birçok noktasında kontrol noktaları ve mevziler oluşturulmuştu. Ancak Rusya'nın gerçekleştirdiği bu saldırı sonrasında Lviv'de artık "güvenli kent" statüsünden çıktı. Nüfusunun 5 katına yakınını ağırlayan ve uğurlayan Lviv, bombaların hedefi olduktan sonra artık güvenli değil.