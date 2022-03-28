ABD'nin Polonya'daki patriotları ilk kez görüntülendi!

ABD'nin Ukrayna için Polonya'ya gönderdiği ve kurulumu gerçekleştirilen Patriotlar yerinde görüntülendi. Küçük bir orduyla beraber Polonya-Ukrayna sınırına 80 kilometre uzaklıkta kurulu halde duran Patriotların yanında ise küçük bir ABD ordusu duruyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları şiddetini arttırarak devam ediyor. Şehirlerde açılan koridorlarla insanlar evlerini terk etmek zorunda kalırken, ülkeyi terk eden Ukraynalıların sayısı 4 milyona yaklaştı. Ukrayna'nın doğusunu terk edenlerin ilk tercihi ise "güvenli kent" adını verdikleri Lviv oluyor. Lviv merkez ise, son 24 saat içerisinde Rusya ordusu tarafından yapılan hava saldırılarının hedefi oldu. Savunma hazırlıkları haftalar öncesinden başlayan şehirde tarihi kilise ve heykellerin camları kapatılırken, birçok tarihi sığınakta yeniden gün yüzüne çıkmıştı.
Bu saldırılar olurken ABD Başkanı Joe Biden'ın Polonya – Ukrayna sınırına 70 kilometre uzaklıkta olması dikkatleri çekerken, Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, "Bugünkü saldırılar şunu demek istedi. 'Merhaba Başkan Biden'. Çünkü şu an kendisi Polonya'da. Lviv, Polonya sınırından sadece 70 kilometre uzaklıkta. Dünya artık bunu anlamak zorunda. Tehlike çok ciddi" açıklamasında bulundu. Bütün bu saldırıların yanı sıra, dünya genelinde birçok ülke Ukrayna'ya desteğini açıkladı. Kimi ülkeler insani yardım kimileri ise askeri envanter desteği verdi. Ancak bu desteklerin en somut olanı yerinde görüntülendi. ABD'ye ait uçaksavar füzeleri "Patriot" Ukrayna sınırına 80 kilometre uzaklıkta bulunan şehrin havalimanında kurulu bir şekilde görüldü. Namluları Ukrayna sınırına dönük olan Patriotlarla beraber ABD'nin Polonya'ya küçük bir ordu göndermiş olması da dikkat çekti. Patriotların kurulumunun yapıldığı ve küçük ordunun konumlandırıldığı askeri tesisi görüntülendi.