Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Tek seçeneğimiz özgür insanlar olarak yaşayabilmek için savaşmak"





Uluslararası toplumdan beklentilerini bir kez daha dile getiren Zelenskiy, öncelikli olarak Ukrayna'nın kurtarılmasının birincil hedefleri olduğunu, silah yardımı, daha ağır yaptırımlar, sığınmacılar için insani koşullar ve sivillerin çatışma alanlarından kurtarılabilmesi için insani koridorlar oluşturulması gibi taleplerde bulundu.



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