Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy: "Tek seçeneğimiz özgür insanlar olarak yaşayabilmek için savaşmak"

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Heldenplatz meydanında düzenlenen yardım konserinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 3 dakikalık video mesajı paylaşıldı.
Zelenskiy, ülkesine yapılan destekten ötürü teşekkür ederek, savaşı başlatan Rusya'yı bir kez daha sert bir şekilde kınadı.
"BİZE YALNIZ BİR SEÇENEK KALDI"
Rusya'ya yönelik daha ağır yaptırımların yürürlüğe sokulmasını isteyen Zelenskiy, "Rusya'nın savaşı başlatmasından sonra bize yalnız bir seçenek kalmıştı, özgür insanlar olarak yaşayabilmek için savaşmak." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, savaşın ilk gününden itibaren ülkesinin cesur bir şekilde savaştığını, halkın tek yürek olduğunu söyledi.