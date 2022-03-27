Rusya-Ukrayna savaşının en acı yüzü çocukların ölümü oldu! 109 çocuk hayatını kaybetti

Rusya- Ukrayna savaşında yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Bunlardan 109'unun çocuk olduğu öğrenildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin eşi First Lady Olena Zelenska, Rus annelere mektup gönderdi. Ukraynalı ölen çocukların fotoğraflarını de mektuba ekledi. Savaşı durdurmaları için Putin'e daha çok baskı yapmalarını istedi. Ölen çocukların hikayelerini de bir bir anlatarak bu savaşın bir an önce sonlandırılması gerektiğini bildirdi.