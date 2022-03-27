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    Rusya-Ukrayna savaşının en acı yüzü çocukların ölümü oldu! 109 çocuk hayatını kaybetti

    Rusya-Ukrayna savaşının acı yüzü yürekleri dağladı. Savaş, en çok aileleri etkiledi. Şimdiye kadar 109 çocuk hayatını kaybetti. Hikayeleri yürekleri deldi.

    Analar ağlıyor!

    Rusya- Ukrayna savaşında yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Bunlardan 109'unun çocuk olduğu öğrenildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin eşi First Lady Olena Zelenska, Rus annelere mektup gönderdi. Ukraynalı ölen çocukların fotoğraflarını de mektuba ekledi. Savaşı durdurmaları için Putin'e daha çok baskı yapmalarını istedi. Ölen çocukların hikayelerini de bir bir anlatarak bu savaşın bir an önce sonlandırılması gerektiğini bildirdi.



    Altı yaşındaki Sofia annesi ve 2 aylık kardeşiyle birlikte can verdi.



    Kiev'de ilkokul son sınıfa giden Polina, erkek kardeşiyle birlikte öldürüldü



        Jimnastikçi Kateryna Diachenko (11) Mariupol'da evinin bir Rus füzesi tarafından vurulması sonucu öldü.



        First Lady Olena Zelenska, Ukrayna'da hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını paylaştı. Putin'e savaşı durdurması için çağrı yaptı.



        PETROL BOMBASI
        Savaş, petrol fiyatlarına zirve yaptırdı. Herkes Suudi Arabistan'a odaklandı. Husiler, Cidde'de bulunan Aramco tesislerine üçüncü kez saldırdı. Riyad, "Petrol arzında yaşanacak aksaklıktan sorumlu değiliz" açıklaması yaptı. Bu arada patlama yüzünden Cidde'de yapılan Formula 1 yarışlarına birçok pilot katılmadan ayrıldı.



            VARŞOVA ZİRVESİ
            ABD Başkanı Joe Biden, dün sabah Varşova'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir araya geldi. Ukrayna'ya desteklerinin süreceğini söyledi. Görüşmede Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken yer aldı.



            PUTİN'E YATAK ODASI ŞOKU
            Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Rusya Merkez Bankası'nı hackledi. Putin'e mesaj gönderdi. Gizli belgeleri yayınlamaya başlayan Anonymous, "Vladimir Putin, hiçbir sır güvende değildir. Her yerdeyiz. Sarayınızdayız. Yemek yediğin yerdeyiz. Masanızdayız, uyuduğunuz odadayız. Selam Dünya vatandaşları. Putin, Rus halkını yıllardır açlığa sürüklüyor. Putin bir yalancı, bir diktatör, bir savaş suçlusu ve bir çocuk katilidir" dedi.



            SAVAŞIN BİLANÇOSU
            Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etti. Çatışmalar, bir an olsun dinmedi. Rus Savunma Bakanlığı Ukrayna'da bin 351 askerin öldüğünü söyledi. Ukrayna ise Rus Ordusu'ndan 16 bin 400 askeri öldürdüklerini, 117 uçak, 127 helikopter ve 575 tankı yok ettiklerini kaydetti.



                KAÇIŞ SÜRÜYOR
                Rus askerlerinin saldırıları şiddetlendi. Milyonlarca Ukraynalı, bombardımandan kaçarak ülkesini terk etti. Çatışmaların devam ettiği Mariupol'den tahliye edilen siviller, Bezymyenny bölgesine kurulan mülteci kampına yerleşti. O sırada bir Ukraynalı çocuğun elindeki oyuncak tüfekle oynaması dikkat çekti.

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                Haberler Dünya Rusya-Ukrayna savaşının en acı yüzü çocukların ölümü oldu! 109 çocuk hayatını kaybetti
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