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    • Dünya
    • 28.03.2022 00:36
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    • 28.03.2022 00:36
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    Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov vefat etti

    Azerbaycan'ın Sovyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığını ilan ettikten sonraki ilk cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov 84 yaşında, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

    AA
    Azerbaycan’ın eski Cumhurbaşkanı vefat etti

    Azerbaycan'ın Sovyetler Birliği'nden ayrılıp bağımsızlığını ilan ettikten sonraki ilk cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov 84 yaşında vefat etti.

    Bakü'de 1938'de doğan Mutallibov, 1989'da Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi Başkanlığına getirilmiş, Azerbaycan, Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan edince de ülkeyi yönetmeyi sürdürmüştü.

    Mutallibov, 8 Eylül 1991'de yapılan seçimi kazanarak bağımsız Azerbaycan'ın ilk cumhurbaşkanı olmuştu. 6 Mart 1992'de görevini bırakan Mutallibov, Rusya'ya gitmişti.

    2012'ye kadar Rusya'da yaşayan Mutallibov ülkesine dönmüş ve siyasetle uğraşmayacağını açıklamıştı.

    Mutallibov, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

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    Haberler Dünya Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Ayaz Mutallibov vefat etti
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