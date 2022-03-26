Savaşta en büyük yıkımı yaşayan Mariupol'de Rus General Mikhail Mizintsev doğumhane ve evleri bombalama emri verdi

Rusya-Ukrayna savaşı, 1 ayı geride bıraktı. Yüzlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarca sivil başka ülkelere sığındı. Adım adım ilerleyen Rus ordusu, sivil asker gözetmeksizin her noktayı bombaladı. En kanlı saldırılar ise Mariupol'de yaşandı. Savaş uçakları, kente ölüm yağdırdı. Hastaneler, doğumhaneler, evler hatta sivillerin sığındığı tiyatro binası bile bombalandı. Yalnızca tiyatro binasında 300'den fazla insanın öldüğü açıklandı. İşte o saldırıların emrini verenin Rus General Mikhail Mizintsev olduğu ortaya çıktı. Katliam yapan katil Mizintsev, Mariupol Kasabı" olarak adlandırıldı! Ukraynalı yetkililer, generalin fotoğrafını "Bu yüzü iyi hatırlayın" diyerek paylaştı. 1995'te Srebrenitsa katliamı için emir veren Sırp General Ratko Mladiç'e 'Bosna kasabı' isimi verilmişti. Rus General Mikhail Mizintsev, hamile kadınların olduğu hastaneyi de bombalamıştı.
Bombardımanda ağır yaralanan anne ve bebeği hayatını kaybetmişti.
KORKUNÇ İDDİA: 2 BİN ÇOCUK KAYIP
Rusya-Ukrayna savaşında 135 çocuk hayatını kaybetti. Şanslı olanlar ise anneleriyle sınırı geçti. Başka Avrupa ülkelerine gitti. Dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den korkunç bir iddia geldi. Zelenskiy, 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını söyledi. "Nerede olduklarını bilmiyoruz" dedi.