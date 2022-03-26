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    Savaşta en büyük yıkımı yaşayan Mariupol'de Rus General Mikhail Mizintsev doğumhane ve evleri bombalama emri verdi

    Rusya, Ukrayna'yı işgal etti. Savaşın en büyük yıkımı, Mariupol'deydi! Rus pilotları, kenti enkaza çevirdi. Doğumhane ve evleri bombalama emrini veren Rus General Mikhail Mizintsev'e Maruipol Kasabı ismi verildi.

    Mariupol kasabı

    Rusya-Ukrayna savaşı, 1 ayı geride bıraktı. Yüzlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarca sivil başka ülkelere sığındı. Adım adım ilerleyen Rus ordusu, sivil asker gözetmeksizin her noktayı bombaladı. En kanlı saldırılar ise Mariupol'de yaşandı. Savaş uçakları, kente ölüm yağdırdı. Hastaneler, doğumhaneler, evler hatta sivillerin sığındığı tiyatro binası bile bombalandı. Yalnızca tiyatro binasında 300'den fazla insanın öldüğü açıklandı. İşte o saldırıların emrini verenin Rus General Mikhail Mizintsev olduğu ortaya çıktı. Katliam yapan katil Mizintsev, Mariupol Kasabı" olarak adlandırıldı! Ukraynalı yetkililer, generalin fotoğrafını "Bu yüzü iyi hatırlayın" diyerek paylaştı. 1995'te Srebrenitsa katliamı için emir veren Sırp General Ratko Mladiç'e 'Bosna kasabı' isimi verilmişti. Rus General Mikhail Mizintsev, hamile kadınların olduğu hastaneyi de bombalamıştı.



    Bombardımanda ağır yaralanan anne ve bebeği hayatını kaybetmişti.



    KORKUNÇ İDDİA: 2 BİN ÇOCUK KAYIP
    Rusya-Ukrayna savaşında 135 çocuk hayatını kaybetti. Şanslı olanlar ise anneleriyle sınırı geçti. Başka Avrupa ülkelerine gitti. Dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den korkunç bir iddia geldi. Zelenskiy, 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını söyledi. "Nerede olduklarını bilmiyoruz" dedi.



        ODESSA SAVUNMASI
        Adım adım ilerleyen Rus ordusu, Ukrayna'daki kritik kentleri aldı. Asıl hedef ise Azak Denizi ve Karadeniz'e açılan Mariupol ve Odessa'ydı. Mariupol'de büyük yıkıma yol açan Rus askerleri sivil asker gözetmeksizin her yeri bombaladı! Sırada ise Odessa vardı! 'Karadeniz'in İncisi' olarak anılan liman kentinde yaşayanlar dün Rus ordusuna karşı kum torbaları doldurdu, siper hazırladı.



        DAĞ GİBİ MÜCADELE
        Ukrayna, Rus bombalarına karşı hem ülkesini hem de tarihi korumak için mücadele etti. Hristiyanlığı benimseyen ilk Kiev büyük prensi olarak bilinen 1. Vladimir heykeli, bombalardan korunmak için tahtalarla kaplandı, kum torbalarıyla çevrildi. Bunun için dağcılardan yardım istendi.



        ÇOK KIZDI!
        Dünya, Rusya'nın başlattığı işgale karşı çıktı! Kremlin sözcüsü Peskov'un kızı 24 yaşındaki Elizaveta Peskova da ABD'nin ailesi hakkında aldığı yaptırım kararına sert çıktı. "Savaşa imkan tanıdığı için bir aileyi suçlamak delilik" diye dert yandı.

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        Haberler Dünya Savaşta en büyük yıkımı yaşayan Mariupol'de Rus General Mikhail Mizintsev doğumhane ve evleri bombalama emri verdi
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