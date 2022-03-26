Savaşta en büyük yıkımı yaşayan Mariupol'de Rus General Mikhail Mizintsev doğumhane ve evleri bombalama emri verdi

Rusya-Ukrayna savaşı, 1 ayı geride bıraktı. Yüzlerce insan hayatını kaybetti, milyonlarca sivil başka ülkelere sığındı. Adım adım ilerleyen Rus ordusu, sivil asker gözetmeksizin her noktayı bombaladı. En kanlı saldırılar ise Mariupol'de yaşandı. Savaş uçakları, kente ölüm yağdırdı. Hastaneler, doğumhaneler, evler hatta sivillerin sığındığı tiyatro binası bile bombalandı. Yalnızca tiyatro binasında 300'den fazla insanın öldüğü açıklandı. İşte o saldırıların emrini verenin Rus General Mikhail Mizintsev olduğu ortaya çıktı. Katliam yapan katil Mizintsev, Mariupol Kasabı" olarak adlandırıldı! Ukraynalı yetkililer, generalin fotoğrafını "Bu yüzü iyi hatırlayın" diyerek paylaştı. 1995'te Srebrenitsa katliamı için emir veren Sırp General Ratko Mladiç'e 'Bosna kasabı' isimi verilmişti. Rus General Mikhail Mizintsev, hamile kadınların olduğu hastaneyi de bombalamıştı.