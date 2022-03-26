Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 26.03.2022 22:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2022 22:47
    ABONE OL

    Rusya’dan Biden’a yanıt: Tedavi olsa iyi olur

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sonrası ABD, Rusya'ya karşı yaptırım bombardımanı uyguladı. Yaşanan gelişmeler sonrası ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında ipler gerildi. Biden Putin'i 'kasap' diye hedef alırken Rusya'dan yanıt gecikmedi. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Biden’a tepki göstererek “Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur.” dedi.

    Biden tedavi olsun

    Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "kasap" diyen ABD Başkanı Joe Biden'a tepki göstererek "Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur." dedi.

    Volodin, yaptığı yazılı açıklamada, sadece hasta veya zayıf bir insanın Biden gibi davranabileceğini söyledi.

    "O MUTSUZ BİR ADAM"
    Biden'ın tavrı hakkında psikologların inceleme yapması gerektiğini ifade eden Volodin, "ABD vatandaşları başkanlarından utanç duymalı. Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur. O mutsuz bir adam." yorumunu yaptı.

    NATO toplantısı için Avrupa'ya giden Biden, burada sürdürdüğü temasları sırasında bugün Putin için "kasap" ifadesini kullanmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’deki adaylık kavgasına Eren Erdem’den destek
    Haberler Dünya Rusya’dan Biden’a yanıt: Tedavi olsa iyi olur
        SON DAKİKA