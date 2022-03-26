Rusya’dan Biden’a yanıt: Tedavi olsa iyi olur

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "kasap" diyen ABD Başkanı Joe Biden'a tepki göstererek "Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur." dedi.

Volodin, yaptığı yazılı açıklamada, sadece hasta veya zayıf bir insanın Biden gibi davranabileceğini söyledi.

"O MUTSUZ BİR ADAM"

Biden'ın tavrı hakkında psikologların inceleme yapması gerektiğini ifade eden Volodin, "ABD vatandaşları başkanlarından utanç duymalı. Biden belki de hastadır, tedavi olsa iyi olur. O mutsuz bir adam." yorumunu yaptı.

NATO toplantısı için Avrupa'ya giden Biden, burada sürdürdüğü temasları sırasında bugün Putin için "kasap" ifadesini kullanmıştı.