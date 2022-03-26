Rus gazına bağımlılığın tartışıldığı Avrupa'da kaç adet doğal gaz santrali bulunuyor? İlk sırada Almanya var

Rusya'nın nükleer silahlarla ilgili açıklamasını hatırlatan Zelenskiy, "Rusya nükleer silah kullanma tehdidinde bulunuyor. Olması halinde bu sadece bir ülkeye değil tüm insanlığa karşı olacaktır." uyarısında bulundu.

Ülkesinde 1 milyondan fazla Müslüman'ın yaşadığını ancak sivillerin sürekli hedef alındığını belirten Zelenskiy "Yaşlı, kadın ve çocuklar sığınakta yaşıyor. Rusya, insani yardımların bile kentlerin ulaşmasına izin vermiyor." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın sadece kiliseleri değil camileri de hedef aldığını, Kremlin'in politikasının Müslümanlara karşı olduğunu belirtti.

Rusya'nın sivillerin yanı sıra ülkenin limanları ve tarım altyapısını da vurduğunu ve bunun dünya gıda güvenliği için bir tehdit arz ettiğini anlatan Zelenskiy, "Ukrayna dünyanın en büyük gıda ihraç eden ülkelerinden. Tarım altyapısı hedef alınarak gıda güvenliği tehlikeye atılıyor. Kimse dünyada gıda güvenliğinin garantisini veremez. Rusya tüm limanları, tarım için gerekli olan tüm altyapıyı bombalıyor." dedi.