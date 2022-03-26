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    • Dünya
    • 26.03.2022 11:20
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    • 26.03.2022 11:44
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    Rus gazına bağımlılığın tartışıldığı Avrupa'da kaç adet doğal gaz santrali bulunuyor? İlk sırada Almanya var

    Ukrayna'daki savaş sonrası enerji güvenliği ve tedariğiyle ilgili Avrupa'da oluşan korkular gözleri kıtanın kendi içindeki kaynaklarına çevirdi. Avrupa'da 950 gigavatlık toplam kurulu gücün 200 gigavata yakınını doğal gaz santralleri oluşturuyor. 31 gigavatlık kurulu gücü bulunan 180 santrale sahip Almanya'yı, 143 santralle İtalya izliyor. Avrupa'nın satın aldığı gazın yüzde 40'ı Rusya'dan, yüzde 24'ü Norveç ve yüzde 11'i Cezayir'den geliyor. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Katar'ın petrol ve doğal gaz üretimini artırması, enerjinin bir silah olmadığının Rusya'ya gösterilmesi gerektiğini söyledi.

    AA
    Avrupa’da kaç adet doğal gaz santrali bulunuyor?

    Avrupa'da 950 gigavatlık toplam kurulu gücün 200 gigavata yakınını doğal gaz santralleri oluşturuyor. Uluslararası kaynaklardan derlenen verilere göre, Avrupa kıtasında yer alan doğal gaz santrali sayısı 881 olarak hesaplanıyor.

    Avrupa, elektriğin yüzde 20'sini kömürden, yüzde 13'ünü nükleer santrallerden, yüzde 25'ini doğal gazdan, yüzde 18'ini yenilenebilir enerjiden üretiyor. Avrupa'nın satın aldığı gazın yüzde 40'ı Rusya'dan, yüzde 24'ü Norveç ve yüzde 11'i Cezayir'den geliyor.

    Avrupa'da doğal gaz santrali en fazla olan ülke sıralamasında yaklaşık 180 santralle Almanya ilk sırada yer alıyor. Almanya'yı 143 santralle İtalya, 83 santralle Hollanda ve 81'er santralle İspanya ile Birleşik Krallık izliyor.

    İtalya'nın doğal gazda kurulu gücü 40 gigavat seviyesinde bulunuyor. Almanya'nın ise doğal gaz santrallerinden oluşan kurulu gücü yaklaşık 31 gigavat, bunu aynı seviyelere yakın kurulu güçle Birleşik Krallık takip ediyor.

    Doğal gazda Hollanda'nın 18 gigavat, İspanya'nın ise 29 gigavat kurulu gücü bulunuyor. Doğal gazda kurulu güç listesinde en alt sırada 173 megavatla Estonya yer alıyor.

        İspanya'nın kuzeybatısında bulunan As Pontes doğal gaz santrali, 2 bin 324 megavatla Avrupa'daki en güçlü santrallerden biri. Söz konusu santral kömürle de çalışabiliyor.

        Tek başına doğal gazla çalışan en yüksek kapasiteli santral ise Birleşik Krallık'ta bulunan 1180 megavat kapasiteli Peterhead santrali.

        Almanya'nın en yüksek kapasiteli kurulu güce sahip santrali ise 887 megavatla Emsland. Bunu 846 megavatla Irsching ve 800 megavatla Knapsack santralleri izliyor.

        Avrupa'daki ülkelerde bulunan faaliyetteki santral sayısı ise yaklaşık olarak şöyle sıralanıyor:

        1- Almanya - 180 santral

        2- İtalya - 143 santral

        3- Hollanda - 83 santral

        4- İspanya - 81 santral

        5- Birleşik Krallık - 81 santral

        6- Romanya - 30 santral

        7- Belçika - 25 santral

        8- Fransa - 23 santral - Ülkede nükleer enerji yoğun kullanılıyor

        9- Polonya - 11 santral - Ülkede kömür yoğun olarak kullanılıyor

        10- Yunanistan - 13 santral

        11- Bulgaristan - 8 santral

        12- Avusturya - 12 santral

        13- Macaristan - 18 santral

        14- Finlandiya - 7 santral

        15- İsveç - 4 santral

        16- Norveç - 23 boru hattı - 8 LNG terminali olarak bir dağıtım merkezi bulunuyor. İskandinav ülkelerinde yoğun şekilde hidroelektrik kaynakları kullanılıyor.

        17- Çekya - 5 santral

        18- Slovakya - 4 santral

        19- Slovenya - 8 santral

        20- Letonya - 3 santral

        21- Estonya - 1 santral - Avrupa'nın en düşük kapasiteye sahip ülkesinde 173 megavat kurulu güç bulunuyor.

        22- Litvanya - 4 santral

        Avrupa'da en yüksek doğal gaz kurulu gücüne sahip ilk 10 santral şöyle sıralanıyor:

        1- As Pontes Güç Santrali - İspanya - 2,324 megavat

        2- Peterhead Güç Santrali - Birleşik Krallık - 1180 megavat

        3- Spalding Güç Santrali - Birleşik Krallık - 950 megavat

        4- Carrington Güç Santrali - Birleşik Krallık - 910 megavat

        5- Langage Güç Santrali - Birleşik Krallık - 905 megavat

        6- Montalto Di Castro Güç Santrali - İtalya - 900 megavat

        7- Emsland Güç Santrali - Almanya - 887 megavat

        8- Simeri Crichi Güç Santrali - İtalya - 885 megavat

        9- Besos 5 Güç Santrali - İspanya - 859 megavat

        10- Petrom Brazi Güç Santrali - Romanya - 850 megavat


            RUSYA'YA ENERJİNİN BİR SİLAH OLMADIĞI GÖSTERİLMELİDİR
            Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Katar'ın petrol ve doğal gaz üretimini artırması, enerjinin bir silah olmadığının Rusya'ya gösterilmesi gerektiğini söyledi. Zelenskiy, "Yeni Dönem İçin Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilen Doha Forum 2022'de canlı bağlantı üzerinden bir konuşma yaptı.

            Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin de hazır bulunduğu konferans katılımcılarına seslenen Zelenskiy, "21. yüzyılda adaleti yerine getirmeye çalışıyoruz ancak 31 gündür adaleti henüz sağlayabilmiş değiliz. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı karşısında savunmamız devam ediyor. Halkımız ile birlikte barışı sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

            Katar gibi doğal gaz ve petrol ihraç eden ülkelerin dünyanın Rusya'ya enerji bakımından ihtiyacı olmadığını göstermesi gerektiğini belirten Zelenskiy, "Katar üretimini artırıp gerekli talebi karşılamalı ve (Rusya'ya) enerjinin bir silah olmadığı gösterilmelidir." dedi.

            Rusya'nın nükleer silahlarla ilgili açıklamasını hatırlatan Zelenskiy, "Rusya nükleer silah kullanma tehdidinde bulunuyor. Olması halinde bu sadece bir ülkeye değil tüm insanlığa karşı olacaktır." uyarısında bulundu.

            Ülkesinde 1 milyondan fazla Müslüman'ın yaşadığını ancak sivillerin sürekli hedef alındığını belirten Zelenskiy "Yaşlı, kadın ve çocuklar sığınakta yaşıyor. Rusya, insani yardımların bile kentlerin ulaşmasına izin vermiyor." diye konuştu.

            Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın sadece kiliseleri değil camileri de hedef aldığını, Kremlin'in politikasının Müslümanlara karşı olduğunu belirtti.

            Rusya'nın sivillerin yanı sıra ülkenin limanları ve tarım altyapısını da vurduğunu ve bunun dünya gıda güvenliği için bir tehdit arz ettiğini anlatan Zelenskiy, "Ukrayna dünyanın en büyük gıda ihraç eden ülkelerinden. Tarım altyapısı hedef alınarak gıda güvenliği tehlikeye atılıyor. Kimse dünyada gıda güvenliğinin garantisini veremez. Rusya tüm limanları, tarım için gerekli olan tüm altyapıyı bombalıyor." dedi.

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