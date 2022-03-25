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    • Dünya
    • 25.03.2022 12:30
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    • 25.03.2022 13:24
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    Son dakika: AB'den flaş açıklama: 2030'a kadar yıllık en az 50 milyar metreküp LNG tedariği

    Son dakika haberleri... AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, ABD'nin AB'ye 2030'a kadar yıllık en az 50 milyar metreküp ilave LNG tedarik edeceğini açıkladı.

    AB’den flaş LNG açıklaması: 2030’a kadar...

    AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de ABD'nin AB'ye 2030'a kadar yıllık en az 50 milyar metreküp ilave LNG tedarik edeceğini belirtti.

    Avrupa'nın enerji arzını Rusya'dan güvenli tedarikçilere doğru çeşitlenmek istediklerini belirten von der Leyen, "ABD'nin bu yıl AB'ye az 15 milyar metreküp LNG sağlama taahhüdü bu yönde büyük bir adımdır." dedi.

    Söz konusu miktarın Avrupa'nın Rusya'dan tedarik ettiği LNG yerine geçeceğini vurgulayan von der Leyen, ayrıca ABD'nin Avrupa'ya 2030 yılına kadar yıllık en az 50 milyar metreküp LNG arz edeceğini anlattı.

    Von der Leyen, 50 milyar metreküp gazın Rus gazının 3'te1'inin yerini alacağını anımsatarak, "Şimdi doğru yoldayız." ifadesini kullandı.

    Von der Leyen, "ABD ile transatlantik veri akışı için yeni bir çerçeve üzerinde prensipte anlaşmaya vardığımız için de çok memnunum." diye konuştu.

    ABD, geçen yıl AB'ye yaklaşık 22 milyar metreküp doğal gaz göndermişti.

    AB'nin doğal gaz tedarikinde ilk sırayı yüzde 40'la Rusya alıyor. AB geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküplük doğal gaz ithal etmişti.

    AB ülkeleri, Rus gazına olan bağımlılığı hızla azaltmak istiyor.

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    Haberler Dünya Son dakika: AB'den flaş açıklama: 2030'a kadar yıllık en az 50 milyar metreküp LNG tedariği
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