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    • Dünya
    • 25.03.2022 18:15
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    • 25.03.2022 18:43
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    Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan Ukrayna sınırında önemli açıklamalar

    ABD Başkanı Joe Biden Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan ABD askerleriyle bir araya geldiği etkinlikte açıklamalarda bulundu. Biden, "Burada yaptıklarımızın etkileri uzun vadeli olacak" dedi.

    Biden’dan Ukrayna sınırında önemli açıklamalar

    ABD Başkanı Joe Biden Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan askerleri ziyaret etti. Biden burada açıklamalarda bulundu.

    İşte Biden'ın açıklamalarından satır başları;

    "DEMOKRASİYİ SAVUNMAK İÇİN BURADAYIZ"
    Ukrayna sınırında açıklamalarda bulunan Biden demokrasiyi savunmak için bölgede bulunduklarını ifade ederken "vahşeti önlemek için buradayız" dedi.



    "ETKİLERİMİZ UZUN VADELİ OLACAK"
    Ukrayna'daki çocuklarını düşünmeleri gerektiğini söyleyen Biden, Ukrayna'da ABD askerlerinin yaptıklarının etkisinin uzun vadeli olacağının altını çizdi.

    İNSANLIK TARİHİNİN EN İYİ ÇATIŞMA GÜÇLERİSİNİZ
    "Siz abartmadan söylüyorum. Siz insanlık tarihinin en iyi çatışma güçlerisiniz. Kimse jiplerinindeki kanı temizleyip görevine devam etmedi."

    ASKERLERLE PİZZA YEDİ
    ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'da görev yapan ABD askerleriyle fotoğraf çektirdi ve pizza yedi.

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    Haberler Dünya Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan Ukrayna sınırında önemli açıklamalar
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