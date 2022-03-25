Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan Ukrayna sınırında önemli açıklamalar





"ETKİLERİMİZ UZUN VADELİ OLACAK"

Ukrayna'daki çocuklarını düşünmeleri gerektiğini söyleyen Biden, Ukrayna'da ABD askerlerinin yaptıklarının etkisinin uzun vadeli olacağının altını çizdi.

İNSANLIK TARİHİNİN EN İYİ ÇATIŞMA GÜÇLERİSİNİZ

"Siz abartmadan söylüyorum. Siz insanlık tarihinin en iyi çatışma güçlerisiniz. Kimse jiplerinindeki kanı temizleyip görevine devam etmedi."