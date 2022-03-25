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    • Dünya
    • 25.03.2022 09:56
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    • 25.03.2022 09:56
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    Putin düğümü kripto para ile çözecek! Rusya petrol ve gaz ödemesi olarak Bitcoin kabul edebilir

    Son dakika haberi... Bu haftanın başlarında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "düşman olmayan" ülkelerin doğal gazını ruble ile satın almasını istediğini söylemişti. Üst düzey bir yetkiliye göre Rusya, bazı ülkelerden petrol ve gaz ödemesi olarak Bitcoin kabul edebilir.

    Putin düğümü Bitcoin ile çözecek

    Son dakika... Rusya Devlet Duması'nın enerji komitesine başkanlık eden Pavel Zavalny dost ülkelerin de kendi yerel para birimlerinde ödeme yapmasına izin verilebileceğini duyurdu.

    Zavalny, Çin ve Türkiye'yi "yaptırım baskısına karışmayan" ülkeler arasında gösterdi.

    Bu haftanın başlarında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "düşman olmayan" ülkelerin doğal gazını ruble ile satın almasını istediğini söyledi.

    Hareketin, bu yıl yüzde 20'den fazla değer kaybeden Rus para birimini artırmayı amaçladığı anlaşılıyor.

    Rusya, dünyanın en büyük doğal gaz ihracatçısı ve ikinci en büyük petrol tedarikçisi.


        AB, 10 YILDIR RUS GAZINA ALTERNATİF ÜRETEMİYOR
        AB son yılarda enerji arz güvenliğini sıklıkla gündemine taşımasına rağmen bu alanda somut adımlar atamadı.

        AB Komisyonu, belirli bir konuyu üye ülkeler düzeyinde tartışmaya açmak ve tarafların fikir üretmelerini sağlayarak konuyu olgunlaştırmak için "Yeşil Kitap-Yeşil Belge" olarak adlandırılan çalışmalar yapıyor.

        Bundan yaklaşık 10 yıl önce hazırlanan "2030 iklim ve enerji politikası çerçevesi" adlı yeşil belge bu alanlarda atılacak adımlara ilişkin bir yol haritası ortaya koyuyor ve somut adımlar öneriyordu.

        Belgede Rusya adı geçmiyor, enerjide Rus gazına bağımlılık tehlikesine doğrudan atıf yapılmıyordu.

        Belge, sera gazı salımını azaltma, enerji arz güvenliği sağlama, büyüme, rekabet ve istihdamı artırmak için yüksek teknolojiye yatırım gerçekleştirme, uygun maliyetli yatırım ve kaynakların verimli kullanımı konularına odaklanıyordu.

        Enerji arz güvenliğini artırmak için entegre enerji piyasası kurulumu ve yenilenebilir yatırımlar hedeflenmişti.

        AB içi ve küresel enerji piyasalarının geliştirilmesi, yenilenebilir ve konvansiyonel olmayan gaz ve petrol ile nükleer teknolojilerin geliştirilmesi, hanelerin ve işletmelerin makul fiyat seviyelerinde enerji ürünlerine erişebilmesi amaçlanmıştı.

        Ancak, söz konusu planlar enerji sistemlerinin karbondan arınmasıyla modernize edilmesi için önemli miktarda yatırım gerekliliğini ortaya koydu.

        AB ülkelerinin Rus gazına olan bağımlılığı 2011 yılından beri hızla artıyor.

            Toplam gazının 2011'de yüzde 30'unu Rusya'dan tedarik eden AB ülkeleri alternatif projeler geliştirerek bu bağımlılıktan kurtulamadı.

            AB, 2012 yılında gazının yüzde 32'sini, 2013'te yüzde 39'unu, 2014'te yüzde 37,5'ini, 2015'te yüzde 37'sini, 2016'da yüzde 39,9'unu, 2017'de yüzde 39,3'ünü, 2018'de yüzde 40,2'sini, 2019'da yüzde 45,5'ini, 2020'de yüzde 43,9'unu ve 2021'de de yüzde 40'ını Rusya'dan satın aldı.

            Veriler, AB'nin enerji arz güvenliğinde Rusya'dan kurtulamadığını aksine doğal gazda bağımlılığının artarak devam ettiğini ortaya koyuyor.

            Yıllar itibarıyla AB'nin Rus gazına bağımlılık tablosu:
            Yıl: Oran (Yüzde)
            2011 30
            2012 32
            2013 39
            2014 37,5
            2015 37
            2016 39,9
            2017 39,3
            2018 40,2
            2019 45,5
            2020 43,9
            2021 40
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