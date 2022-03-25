Kerkük'te 2 DEAŞ'lı yakalandı: Terör örgütüne mali ve lojistik destek sağladıklarını kabul ettiler

Güvenlik Medya Ağı'nca yapılan yazılı açıklamada, Zap nahiyesinde yapılan operasyonda yakalanan kadınların sorgularında DEAŞ mensubu olduklarını ve terör örgütüne mali ve lojistik destek sağladıklarını kabul ettikleri ifade edildi.

Resmi işlemlerin ardından yakalanan teröristlerin mahkemeye sevk edildiği aktarılan açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

DEAŞ 2014'TE IRAK'IN BİR KISMINI ELE GEÇİRMİŞTİ

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.



