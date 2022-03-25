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    • Dünya
    • 26.03.2022 02:31
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    • 26.03.2022 02:31
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    Fransa'yı gıda krizi vurdu! Fransızlar bir litre ayçiçek yağını almak için adeta birbirine girdi

    Rusya-Ukrayna savaşı ile Avrupa'da enerji krizinin yanında başlayan gıda krizi etkisini göstermeye başladı. Fransa'da bir litre ayçiçcek yağını almak için adeta birbirine giren kişilerin görüntüleri şoke etti. İşte o görüntüler...

    Fransa’da gıda krizi patlak verdi!

    Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin ardından çok sayıda ülkede gıda ve enerji krizi yaşanırken Fransa'dan gelen görüntüler durumu özetledi..


    BİR LİTRE YAĞ İÇİN ADETA SAVAŞTILAR
    Bir markette ayçiçek yağına hucüm eden Fransızlar, adeta bir litre ayçiçek yağı alabilmek için birbiriyle savaştı.



    Görüntülerde vatandaşların ayçiçek yağı alabilmek için birbirlerini ittikleri ve kavga ettikleri de görüldü..



    MACRON GIDA KRİZİNE YÖNELİK UYARMIŞTI
    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacaklarını, buna karşılık Fransızlara gıda yardımı yapacaklarını belirtti.



        Macron, France Bleu radyosunda yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle küresel gıda krizi yaşanacağı uyarısında bulundu.



        ABD'DE BEBEK MAMALARI KİLİTLİ DOLAPLARDA SATILIYOR
        Dünya genelinde koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz sonrası enflasyon krizinin yaşanması ABD'de de etkisini gösterdi.



        Ülke genelinde son 40 yılın en yüksek enflasyon seviyesine ulaşılırken bazı marketlerde hırsızlık ve yağmalara karşı bebek mamaları ve deterjanlar kilitli dolaplarda satışa sunulmaya başlandı...

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        Haberler Dünya Fransa'yı gıda krizi vurdu! Fransızlar bir litre ayçiçek yağını almak için adeta birbirine girdi
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