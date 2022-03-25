Fransa'yı gıda krizi vurdu! Fransızlar bir litre ayçiçek yağını almak için adeta birbirine girdi

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin ardından çok sayıda ülkede gıda ve enerji krizi yaşanırken Fransa'dan gelen görüntüler durumu özetledi..





BİR LİTRE YAĞ İÇİN ADETA SAVAŞTILAR

Bir markette ayçiçek yağına hucüm eden Fransızlar, adeta bir litre ayçiçek yağı alabilmek için birbiriyle savaştı.