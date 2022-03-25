Fransa'yı gıda krizi vurdu! Fransızlar bir litre ayçiçek yağını almak için adeta birbirine girdi

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin ardından çok sayıda ülkede gıda ve enerji krizi yaşanırken Fransa'dan gelen görüntüler durumu özetledi..
BİR LİTRE YAĞ İÇİN ADETA SAVAŞTILAR
Bir markette ayçiçek yağına hucüm eden Fransızlar, adeta bir litre ayçiçek yağı alabilmek için birbiriyle savaştı.
Görüntülerde vatandaşların ayçiçek yağı alabilmek için birbirlerini ittikleri ve kavga ettikleri de görüldü..
MACRON GIDA KRİZİNE YÖNELİK UYARMIŞTI
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacaklarını, buna karşılık Fransızlara gıda yardımı yapacaklarını belirtti.