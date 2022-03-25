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    • Dünya
    • 25.03.2022 10:47
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    • 25.03.2022 16:47
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    Dakika dakika Ukrayna-Rusya savaşı | Rusya: Ukrayna’daki operasyonun genel olarak birinci etabı tamamlandı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 30. gününe girildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşın Rusya'da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs'a kadar tamamlanması fikrinin propagandasının yapıldığını bildirdi. Amerikalı askerler Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında Ukrayna ordusu için savaşırken görüntülendi. ABD Başkanı Biden, Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için bu yıl Avrupa'ya ilave 15 milyar metreküp LNG göndermek üzere AB ile anlaştıklarını duyurdu. Öte yandan Rusya, "Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirleri kuşatma altında, Herson bölgesinin tamamı, Zaporijya’nın da büyük bir kısmı kontrolümüzde." açıklaması yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna’daki operasyonun genel olarak birinci etabının tamamlandığını belirtti. İşte dakika dakika savaşın yaşandığı Ukrayna'dan son dakika haber ve gelişmeler...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Dakika dakika Ukrayna-Rusya savaşı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 30. gününe girildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Konseyi Toplantısına video konferansla katılarak konuşma yaptı. Ukrayna'nın hiçbir zaman savaş hayal etmediğini belirten Zelenskiy, bir aydır kendi topraklarında bombardıman altında olduklarını söyledi.

    "ÇOCUKLARIMIZIN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"
    Zelenskiy, savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını ifade ederek, "Çocuklarımızın nerede olduğunu bilmiyoruz" dedi.

    "ÇOCUKLARA, KADINLARA VE KİLİSE ÇALIŞANLARINA ATEŞ EDİYORLAR"
    İnsani yardım konvoylarının da ateş altında olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Tahliye koridorlarındaki çocuklara, kadınlara ve kilise çalışanlarına ateş ediyorlar" açıklamasını yaptı.


    3 BİN 343 KİŞİ DAHA TAHLİYE EDİLDİ
    Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 7 tahliye koridorundan 3 bin 343 kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Vereşçuk, günlük brifinginde yaptığı açıklamada, Kiev bölgesindeki Bolşoya Dımenka, Bogdanovka ve Bervitsa köylerinden 509 kişinin Brovarı şehrine tahliye edildiğini belirtti.

    Donetsk bölgesindeki Mariupol şehrinden şahsi araçlarla 2 bin 717 kişinin Zaporijya şehrine ulaştığını ifade eden Vereşçuk, "Ne yazık ki üç gündür Mariupol şehrinden tahliye çalışmasını yapamıyoruz. Berdyansk şehrinden gönderilen 50 otobüsün tamamı, insani yardım taşıyan kamyonlar ve bir akaryakıt tankeri Mariupol şehrinin girişinde beklemeye devam ediyor." dedi.

        Vereşçuk, insani yardımın ulaştırıldığı Zaporijya bölgesindeki Pologi şehrinden 117 kişinin tahliye edildiğini ve aralarında bulunan 35 yetim çocuğun tedavilerinin devamı için yarın İtalya'ya gönderileceğini kaydetti.

        Esir takası konusuna da değinen Vereşçuk, "Bugün savaş esirlerimiz ile sivil denizcilerin değişimini yaptık. Hepsi güvende ve gerekli tüm yardımı alıyorlar." diye konuştu.

        Vereşçuk, Rusya tarafından bir ay önce esir alınan Yılan Adası'ndaki sınır muhafız askerlerinin ve siviller de dahil tüm vatandaşların serbest bırakılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Esaretten kaçmayı başaranların yoğun işkence gördüklerinden bahsettiklerini dile getiren Vereşçuk, Rusya'ya gönderdikleri çağrıda sivil vatandaşların esir alınmasının uluslararası hukukun ihlali olduğu uyarısında bulunduklarını sözlerine ekledi.

        İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

        16.19 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mıkolayiv şehirlerinin kuşatma altında olduğunu, Herson bölgesinin tamamının, Zaporijya'nın da büyük bir kısmının da kontrol altında olduğunu duyurdu.

        Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki operasyonun genel olarak birinci etabının tamamlandığını duyurdu.

        Açıklamaya göre, savaşta bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla asker öldü, yaklaşık 16 bin asker yaralandı.

        12.29: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: (Batılılar) Rusya'ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti.

        12.27: AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, ABD'nin AB'ye 2030'a kadar yıllık en az 50 milyar metreküp ilave LNG tedarik edeceğini açıkladı.



        12.15: ABD Başkanı Biden, Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için bu yıl Avrupa'ya ilave 15 milyar metreküp LNG göndermek üzere AB ile anlaştıklarını duyurdu.


        BOMBA İDDİA: ABD ASKERİ UKRAYNA'DA

        10.36:         Amerikalı askerler Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında Ukrayna ordusu için savaşırken görüntülendi.



        Dünyanın birçok ülkesinden insanlar Ukrayna'ya gelerek Ukrayna ordusu saflarında Rusya karşısında savaşıyor.

            Ukrayna ordusuna katılan yabancılar bu kez Amerika'dandı. Amerikalı askerlerin Kiev yakınlarındaki bir köyü Rus askerlerinden arındırma operasyonuna katılma anları Ukrayna basınına yansıdı. Başkent savunmasında yer alan Amerikalı askerlerin gayet rahat tavırları da görüntülere yansıdı.

            09.38: Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Ukrayna'daki insani krizden Rusya'yı sorumlu tutan kararına "çekimser" oy kullandı.

            BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarına dikkati çekmek için dün düzenlediği olağanüstü oturumda, Rusya'ya Ukrayna'daki saldırılarına son verme, tüm güçlerini geri çekme çağrısı ve Kiev'e daha fazla yardım yapılmasını öngören kararı 5'e karşı 140 oyla kabul etti.

            Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre tasarıya karşı çıkarken aralarında Çin'in de bulunduğu 38 ülke "çekimser" oy kullandı.

            Bu arada Güney Afrika tarafından sunulan, Çin'in de desteklediği Ukrayna'daki savaşın sorumlusu olarak Rusya'yı işaret etmeden insani duruma değinen bir başka karar tasarının oylanması teklifi ise Genel Kurul'da kabul görmedi.

            Çin'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cang Cun, Güney Afrika'nın teklifine destek için yaptığı konuşmada, tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınması gerektiğini belirterek insani konuların siyasileştirilmesinden kaçınılmasını istedi.

            Cang, Güney Afrika versiyonunun BM üyelerini birliğe teşvik edilmesi ve diyaloğa kapı açılmasına daha fazla katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

            Çin, daha önce de BM Genel Kurulu'nun 2 Mart'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısı için de "çekimser" oy kullanmıştı. BM üyesi devletlerin bir konudaki genel yaklaşımını ortaya koyması bakımından anlam ifade eden Genel Kurul kararlarının bağlayıcı yaptırım gücü bulunmuyor.

            05.42: Avrupa Birliği (AB) liderleri, Rusya'ya savaş suçlarını derhal durdurma çağrısı yaparak, Ukrayna'nın Birlik üyeliğine desteğini yineledi.

            AB liderleri, zirvenin ilk günkü oturumlarının sonunda Ukrayna ile ilgili bildiri kabul etti. Bildiride, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığının uluslararası hukuku fazlasıyla ihlal ettiği, insanların hayatlarını kaybetmelerine ve yaralanmalarına yol açtığı, hastaneler, okullar ve sığınaklar dahil sivil halkı hedef aldığı belirtildi.

            "Savaş suçları derhal durmalı. Sorumluları uluslararası hukuk önünde hesap verecek." ifadesine yer verilen bildiride, Mariupol'deki abluka ve diğer şehirlere insani yardım ulaştırılmasına izin verilmeyişinin kabul edilemez olduğu, Rus güçlerin erişime izin vermesi gerektiği vurgulandı.

            Bildiride, Rusya'ya acilen sivillere güvenli geçiş izni, insani erişime kesintisiz ulaşım ve insani koridorlar oluşturmaya izni vermesi çağrısı yapıldı.

            Rusya'ya Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterme davetinin yinelendiği bildiride, AB'nin Ukrayna'ya ve Birlik üyeliğini seçmesine desteğinin altı çizilerek, AB Komisyonuna üyelik konusunda görüşünü beyan etme çağrısı tekrarlandı.

            Bildiride, "AB Ukrayna'ya siyasi, finansal, maddi ve insani destek vermeye devam edecek." değerlendirmesine yer verilerek, AB'nin yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduğu ifade edildi.

            Bildiride ayrıca tüm ülkeler yaptırımlarla uyumlu davranmaya, Rusya'nın yaptırımları aşmak için muhtemel çabasını engellemeye ve bu ülkeye herhangi bir yardımda bulunmamaya davet edildi.

            Zirvenin ilk gününe ABD Başkanı Joe Biden de katılmış, AB, ABD ile ortak açıklamaya imza atarak Rusya'ya karşı ortak tavır sergilemişlerdi. Zirve, ikinci gününde devam edecek, "Avro Zirvesi" başlıklı bir oturum yapılarak, ekonomik konular, bankacılık sektörünün ve sermaye piyasalarının durumları değerlendirilecek.

            03.02: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşın Rusya'da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs'a kadar tamamlanması fikrinin propagandasının yapıldığını bildirdi.

            Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin personeli arasında savaşın 9 Mayıs 2022'ye kadar tamamlanması fikrinin propagandasının yürütüldüğü bilgisine ulaştıkları belirtildi.

            Açıklamada, bir ay içinde, ciddi kayıplar veren ve morali bozuk askeri personele rağmen Rusya Federasyonu'nun askeri ve siyasi yönetiminin, Ukrayna'ya karşı savaşı devam ettirmekten vazgeçmediğine dikkat çekildi.

            Savaş kurallarını büyük ölçüde ihlal ve uluslararası hukukun gereklerini göz ardı eden Rusya'nın, Ukrayna'daki şehir ve köylerin altyapısını yok etmeyi sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, Ukrayna'nın Çernigiv bölgesinin bazı yerleşim yerlerinde Rusların, hasarlı araçlarını tahliye etmek için köylülerin tarım makinelerine el koyduğu aktarıldı.

            Donetsk bölgesindeki Dokuçayevsk şehrinde Rusların, Mariupol'dan kaçmaya çalışan siviller için kimlik tespit kampı kurduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna topraklarındaki yerleşim birimlerinde nüfusu kontrol etmekte büyük zorluklarla karşılaştıkları ifade edildi.

            Rusya Federasyonu'nda 9 Mayıs, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazanılan tarih olarak biliniyor. 1945'ten beri 9 Mayıs günü, Zafer Bayramı olarak kutlanıyor.

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            Haberler Dünya Dakika dakika Ukrayna-Rusya savaşı | Rusya: Ukrayna’daki operasyonun genel olarak birinci etabı tamamlandı
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