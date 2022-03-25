Dakika dakika Ukrayna-Rusya savaşı | Moskova'nın gizli planını Kiev deşifre etti: 9 Mayıs propagandası!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 30. gününe girildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Konseyi Toplantısına video konferansla katılarak konuşma yaptı. Ukrayna'nın hiçbir zaman savaş hayal etmediğini belirten Zelenskiy, bir aydır kendi topraklarında bombardıman altında olduklarını söyledi.
"ÇOCUKLARIMIZIN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"
Zelenskiy, savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını ifade ederek, "Çocuklarımızın nerede olduğunu bilmiyoruz" dedi.
"ÇOCUKLARA, KADINLARA VE KİLİSE ÇALIŞANLARINA ATEŞ EDİYORLAR"
İnsani yardım konvoylarının da ateş altında olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Tahliye koridorlarındaki çocuklara, kadınlara ve kilise çalışanlarına ateş ediyorlar" açıklamasını yaptı.
3 BİN 343 KİŞİ DAHA TAHLİYE EDİLDİ
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 7 tahliye koridorundan 3 bin 343 kişinin tahliye edildiğini bildirdi. Vereşçuk, günlük brifinginde yaptığı açıklamada, Kiev bölgesindeki Bolşoya Dımenka, Bogdanovka ve Bervitsa köylerinden 509 kişinin Brovarı şehrine tahliye edildiğini belirtti.
Donetsk bölgesindeki Mariupol şehrinden şahsi araçlarla 2 bin 717 kişinin Zaporijya şehrine ulaştığını ifade eden Vereşçuk, "Ne yazık ki üç gündür Mariupol şehrinden tahliye çalışmasını yapamıyoruz. Berdyansk şehrinden gönderilen 50 otobüsün tamamı, insani yardım taşıyan kamyonlar ve bir akaryakıt tankeri Mariupol şehrinin girişinde beklemeye devam ediyor." dedi.