Dakika dakika Ukrayna-Rusya savaşı | Moskova'nın gizli planını Kiev deşifre etti: 9 Mayıs propagandası!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 30. gününe girildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Konseyi Toplantısına video konferansla katılarak konuşma yaptı. Ukrayna'nın hiçbir zaman savaş hayal etmediğini belirten Zelenskiy, bir aydır kendi topraklarında bombardıman altında olduklarını söyledi.

"ÇOCUKLARIMIZIN NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Zelenskiy, savaş sırasında 2 binden fazla Ukraynalı çocuğun kaçırıldığını ifade ederek, "Çocuklarımızın nerede olduğunu bilmiyoruz" dedi.