Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Ukrayna 24 saatlik bilançoyu açıkladı... Lviv'de patlama sesleri

ŞU ANA KADAR 6 RUS GENERAL ÖLDÜRÜLDÜ

3 Mart'ta 41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetsky;

7 Mart'ta Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitaly Gerasimov;

11 Mart'ta Doğu Askeri Bölgesi'nin 29. Kombine Silah Ordusu'ndan Tümgeneral Andrei Kolesnikov;

15 Mart'ta 150. Motorlu Tüfek Tümeni Tümgeneral Oleg Mityaev;

19 Mart'ta Rusya 8. Muhafız Ordusu Komutanı Korgeneral Andrey Mordviçev;

25 Mart'ta ise Rus ordusunun Güney Askeri Bölgesi 49. Kombine Birliği Komutanı Korgeneral Yakov Rezantsev öldürüldü.

Böylelikle, Ukrayna'da hayatını kaybeden Rus general sayısı 6'ya çıkmış oldu

05.15: Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Rusya Merkez Bankası'nı hackleyerek, Putin'e mesaj gönderdi. Anonymous'tan yapılan açıklamada, "Vladimir Putin, hiçbir sır güvende değildir. Her yerdeyiz. Sarayınızdayız. Yemek yediğin yerdeyiz. Masanızdayız, uyuduğunuz odadayız" denildi.

04.20: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko da, "Şoygu kalp krizi geçirdi. Bu nedenle Mart ayı ortasından beri kamuoyu önüne çıkmadı. Şoygu, Ukrayna'daki askeri operasyonlardaki başarısızlığı nedeniyle Putin'in sert tepkisi sonrası kalp krizi geçirdi. Şuan ana ordu karargahında tedavi görüyor. Şuan Nikolay N. Burdenko kliniğinde" iddialarını ortaya attı.

03.50: Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, ülkede savaşa rağmen ekonominin düzelmesi adına halka çalışma çağrısında bulunarak, Rusya'nın saldırılarına hedef olan çatışma bölgeleri de dahil olmak üzere Ukrayna'daki emeklilere maaş ödemelerinin 2 gün boyunca yapılacağını duyurdu.

03.10: Rusya'nın, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları'nı da içeren bölgede askeri tatbikata başladığı bildirildi. Tatbikatın, Rusya'nın Japonya ile yürütülen 2. Dünya Savaşı sonrası barış anlaşması müzakerelerini askıya almasının ardından gelmesi "Tokyo'ya gözdağı" olarak yorumlandı.

01.37: Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, son bir günde iki insani koridorun çalıştığını ve bu koridorlar üzerinden 7 bin 331 Ukraynalının güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi. Vereşçuk, yaptığı açıklamada, son 24 saatte Rus ordusuyla savaşın devam ettiği Mariupol ve Melitopol şehirlerinde 2 insani koridorun çalıştığını, bu çerçevede Mariupol'dan 6 bin 800, Melitopol'dan da 531 sivilin Zaporijya'ya tahliye edildiğini vurguladı.

İnsani yardım konvoylarıyla ilgili çalışmalarının da sürdüğünü kaydeden Vereşçuk, bu çerçevede Mariupol halkına yardım etmek için Berdyansk ve Melitopol şehirlerine 80 ton yiyecek, ilaç ve temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırıldığını aktardı.

Vereşçuk, ayrıca cumartesi günü de savaşın devam ettiği şehirlerdeki Ukraynalıların tahliye edilmesine yönelik girişimlerinin süreceğini belirterek, bu çerçevede Mariupol, Kiev ve Luhansk bölgelerindeki sivillerin tahliyesi için görüşmelerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.