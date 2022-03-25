RUSYA ÖLEN SİVİL VE ASKER SAYISINI AÇIKLAMIYOR
Rusya Savunma Bakanlığı, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 261 insansız hava aracı, 163 çok namlulu roketatar, 204 hava savunma füze sistemi, 1587 tank ve zırhlı araç, 636 obüs ve havan topu, 1397 özel askeri aracı imha ettiğini bildirdi. Rus ordusunun daha önce Ukrayna ordusuna ait savaş uçaklarının tamamına yakınını da yok ettiği ifade edilmişti.
Rus yetkililer bugüne kadarki Rus ve Ukrayna asker kayıplarına ilişkin herhangi bir rakam açıklamadı.
UKRAYNA: 15 BİN 800 RUS ASKERİ ÖLDÜ
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının verilerine göre, savaş boyunca Rus ordusundan yaklaşık 15 bin 800 asker öldürüldü. Ruslara ait 108 uçak, 124 helikopter, 530 tank, 1597 zırhlı araç, 280 top, 82 roketatar sistemi ve 47 hava savunma sistemi imha edildi. Rus güçleri 1033 araç, 4 hafif sürat teknesi, 72 yakıt aracı ve 50 insansız hava aracını da kaybetti.
3 MİLYONDAN FAZLA UKRAYNALI MÜLTECİ OLDU, 1035 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Rusların saldırılarında ve karşılıklı çatışmalarda siviller zarar gördü. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamaya göre, savaştan dolayı 24 Şubat-23 Mart'ta yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 3 milyon 674 bin 952 mültecinin komşu ülkelere geçti.
Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Ukrayna içinde de yaklaşık 6,5 milyon sivilin yerinden edildiğini aktardı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğine göre ise Rusya-Ukrayna savaşında 24 Şubat-23 Mart'ta en az 1035 sivil hayatını kaybetti, 1650 sivil yaralandı.
RUSYA İLE UKRAYNA ATEŞKES MÜZAKERELERİNDEN SADECE SİVİLLERİN TAHLİYESİ KARARI ÇIKTI
Savaş devam ederken Rusya ve Ukrayna tarafı ateşkes sağlanması için 28 Şubat'ta Belarus'taki Ukrayna sınırında ilk müzakere yapıldı. Daha sonra Belarus'un Brest şehrinde müzakereler 2 tur daha yapıldı, ardından iki taraf müzakerelere çevrim içi devam etme kararı aldı.
Bugüne kadar her iki taraf çatışma bölgelerinden sivillerin tahliyesi için insani yardım koridorları konusunda anlaşabildi. On binlerce sivil bu koridorlardan hem Ukrayna'nın farklı şehirlerine hem de Rusya tarafına tahliye edildi.
Rusya ve Ukrayna heyetleri yapılan müzakerelerde ateşkes ve diğer siyasi konularda herhangi bir yol alamadı.
RUSYA VE UKRAYNA'NIN ŞARTLARI
Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya üye olmaması dahil tarafsızlığı, Ukrayna'nın militarizmden ve Nazizm'den arındırılması, Kırım'ın Rus toprağı olarak tanınması ve sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlının tanınmasını şart olarak masaya koyuyor.
Ukrayna ise her şeyden önce Rus askerlerinin ülkeden çıkmasını, savaşın bitmesini ve güvenlik garantileri istiyor. Zelenskiy, Kırım ve Donbas konusunun liderler düzeyinde daha sonra görüşülerek çözülmesini öneriyor.
BATI'DAN RUSYA'YA YAPTIRIM KARARLARI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın ilk günlerinden itibaren dünya liderlerini Putin'e karşı yaptırım uygulamaya davet etti. Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD dahil Batılı ülkeler Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisi de dahil pek çok kişiye ve şirkete yaptırım kararı aldı. Rusya'daki pek çok Batı menşeili firma faaliyetlerini durdurdu. Rusya'nın yurtdışında bankalardaki varlıkları donduruldu. Pek çok banka yaptırım SWIFT uygulamasından çıkarıldı. Rusya'ya olan uçuşlar iptal edildi. Karşılıklı olarak hava sahaları kapatıldı.
Üst üste pek çok ülkeden savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik kınamalar geldi. NATO, Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca müttefiklerle istişarede bulunarak, caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirmek için ek adım kararı aldı.
NATO'dan yapılan açıklamada da "Ukrayna'ya yönelik tamamen haksız ve sebepsiz olan korkunç saldırısını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Çin, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin, taraflara barış kapısını kapatmamaları, sorunu diyalog ve istişare yoluyla çözme yoluna geri dönmeleri çağrısı yaptı.
TÜRKİYE'NİN İKİ ÜLKE ARASINDA BARIŞIN SAĞLANMASI İÇİN ARABULUCULUK ÇABASI
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın durması için başta Türkiye olmak üzere İsrail, Fransa ve Almanya gibi ülkelerin girişimleri oldu.
Türkiye özellikle savaşın en başından itibaren Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını "kabul edilemez" buldu ve reddetti. Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın barış yoluyla sorunları çözmesi için yoğun diplomasi mesaisi harcadı ve arabuluculuk görevi yürüttü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i bir araya getirmek için her iki liderle de görüşmeler yaptı. Erdoğan, Batılı ülkelerin liderleri ile de pek çok görüşme gerçekleştirdi.
Türkiye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde ilk defa Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı savaş esnasında Antalya Diplomasi Forumu marjında bir araya getirdi. Yapılan üçlü görüşme sonrasında Çavuşoğlu, hem Rusya hem Ukrayna'ya giderek muhataplarıyla ateşkesin sağlanması hususunda tekrar görüşmeler yaptı.
Başkan Erdoğan'ın Rusya ve Ukrayna arasındaki sorunun barış yoluyla çözülmesi için çabaları devam ediyor.