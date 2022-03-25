İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

10.45 Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Lviv'e dün yerel saatle 16.30 sıralarında düzenlenen bombardıman sonucu sanayi bölgesi yakınlarındaki yakıt deposunda büyük çaplı yangın çıktığı ifade edildi. Yangının bu sabah 05.00 sıralarında kontrol altına alındığı belirtildi.

08.26 Rus ordusu gece boyunca Ukrayna'nın Harkov kentine saldırılar düzenleyerek roketatarlar ile kentin birçok noktasını vurdu.

07.12 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, NATO'nun sahip olduğu uçak ve tankların sadece yüzde birini istediklerini belirtti.

04.40 Ukrayna'nın Mariupol kenti Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, Rusların Mariupol'de kontrolü sağladığına yönelik iddiaları yalanlayarak, Rusların kente yasaklı silahlarla saldırılar gerçekleştirdiğini de duyurdu.



04.00 Rusya ordusu, Ukrayna'nın Slavutiç kentini ele geçirdiğini açıkladı. Kent halkının Rusya karşıtı protestoları sırasında 3 kişi hayatını kaybetti. Slavutiç Belediye Başkanı Yuriy Fomiçev yaptığı açıklamada, "Kentte kalanlar yani bütün kent Slavutiç'in Ukrayna'ya ait olduğunu haykırmak için Ukrayna bayraklarıyla sokaklara döküldü. Burası bizim topraklarımız, başka kimseye ihtiyacımız yok" dedi.



02.26 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski günlük halka sesleniş konuşmasında, savaşın son durumunu ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını değerlendirdi. Zelenski yaptığı açıklamada, ülkesine saldıran Rus işgalcilerin cevaplarını aldığını belirterek, "Bugün Slavutiç kentinde işgalcilere karşı protesto düzenlendi ve işgalciler cevabını aldı. İşgalcilere hiçbir şey yardım etmeyecek. Televizyonlarda bizim kanallarımızı kapatıp Rus kanallarına bağlanmanız, Rus rublesi dağıtmanız da yardımcı olmayacak. Ruble yakında Rusya'da kiloyla satılacak. Rus ordusuna tek bir cevap olacak o da nefret. Bundan dolayı köyde yaşayan vatandaşlarımız topraklarımıza düşen pilotları çıplak elleriyle esir alıyorlar. Rus teknik araçlarını köylülerimiz traktörle alıyor askerlerimize teslim ediyor.



02.15 Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın batısında yer alan Lutsk kentine roketli saldırı düzenlendi. Kentte hangi noktaların vurulduğuna ve ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, olay yerine Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekipler sevk edildiği belirtildi.



23.55 Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, Polonya sınırına yakın mesafede bulunan Ukrayna'nın Lviv şehrinin vurulmasının ABD Başkanı Joe Biden'in Polonya'da olduğu güne denk getirildiğini belirterek, "Rusya, Polonya'da bulunan Başkan Biden'a selam gönderdi" dedi.

23.40 Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için, "Bu adam iktidarda kalmamalı" açıklamasının ardından Kremlin'den cevap geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu kararın Ruslar tarafından verilebileceğini belirterek, "Bu karar Biden'ın değil. Rusya Devlet Başkanı'nı, Ruslar seçiyor. Bu tür kişisel hakaretler, ABD ile ikili ilişkilerimizi daraltıyor" ifadelerini kullandı.



21.00 ABD Başkanı Joe Biden Polonya'nın başkenti Varşova'da açıklamalarda bulundu. "Ukrayna halkına mesajım; Biz yanınızdayız" diyen Biden, "Bir diktatör, bir imparatorluğu yeniden canlandırmaya çalışabilir ama bir halkın özgürlük sevincini solduramaz. Ukrayna hiç bir zaman Rusya için zafer olmayacak" dedi.

20.55 Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, şehre yeni bir füze saldırısı daha yapıldığını açıkladı.

19.10 Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, "Lviv'e yeniden bir bombalı saldırı olabilir. Sığınaklarda kalın" çağrısı yaptı.

18.20: Lviv'de peş peşe patlama sesleri duyuldu.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, "Lviv vuruldu. Ordudan resmi açıklama bekliyoruz. Olay yerinden fotoğraf görüntü lütfen yayınlamayın. Sığınaklarda kalın" dedi.

16.20: Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rus ordusunun yeni silah siparişinde önceliklerinin havacılık, yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ve stratejik nükleer kuvvetlerin savaşa hazır durumunun desteklenmesi olduğunu belirtti.

15.33: Ukrayna'ya saldıran Rus ordusunun 16 bin 400 askerini, 117 uçağını, 127 helikopterini ve 575 tankını kaybettiği bildirildi.

15.03: Rusya ordusu, İskender füzesiyle Ukrayna'ya ait BUK hava savunma füze sistemini hedef aldı.

14.07: Ukrayna, Slavutiç Belediye Başkanı Yuriy Fomiçev'in kaçırıldığını duyurdu. Kiev Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Oleksandr Pavlyuk, sabah saatlerinde Rus askerlerinin girdiği Slavutiç şehrinin Belediye Başkanı Yuriy Fomiçev'i kaçırıldığını duyurdu.

13.15: Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boichenko, Rus bombardımanı altında cehenneme dönen şehirdeki sivillerin tahliyesi için Fransa'nın Ukrayna Büyükelçisi'yle görüştüğünü söyledi. 100 bin sivilin halen Mariupol'de sıkışıp kaldığı biliniyor.