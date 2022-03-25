Avrupa'da kriz: AB liderleri yüksek enerji faturalarına yönelik çözüm bulamadı

Avrupa enerji krizi ile boğuşuyor.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hızla yükselen doğal gaz ve elektrik fiyatlarına karşı ne yapılacağı konusunda ortak tutum belirleyemedi.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi.
FİYAT ARTIŞI AVRUPANIN HER YERİNDE HİSSEDİLİYOR
Michel, "Bugün enerjiyle ilgili konuları tartıştık. Bu çok zor bir konu çünkü elektrik ve gaz gibi enerji ürünlerinin fiyatlarındaki artış Avrupa'nın her yerinde hissediliyor." diye konuştu.
Liderlerin bütün gün boyunca enerji konusunda alınacak önlemleri belirlemek için çalıştıklarını ifade eden Michel, doğal gaz depolama ve ortak gaz tedarik mekanizmaları kurma gibi Komisyonun konuyla ilgili çeşitli tekliflerini değerlendirdiklerini anlattı.
"EKONOMİK AKTÖRLERLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"
Michel, enerji konusunda alınacak tedbirlerin daha fazla inceleneceğine işaret ederek, "Hangi önlemlerin en etkili olacağını belirlemek için ekonomik aktörlerle birlikte çalışmak istiyoruz." dedi.
SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLDİ
Von der Leyen de, "Yüksek enerji fiyatlarının tüketiciler ve işletmeler üzerindeki etkisini hafifletmek için çeşitli seçeneklere baktık." dedi.
Yüksek enerji fiyatlarına karşı uygulanabilecek seçenekler arasında doğrudan gelir desteği, yardım kuponları, vergi indirimi, tavan fiyat uygulaması, fiyatların ayarlanması, fark sözleşmeleri gibi önlemler bulunduğuna dikkati çeken von der Leyen, "Sunduğumuz bütün seçeneklerin artıları ve eksileri mevcut." diye konuştu.
Von der Leyen, yüksek elektrik fiyatlarının büyük ölçüde doğal gaz fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını anımsattı.
AB ülkelerinin boru hattı altyapılarını tamamlamaları, depolama ve ara bağlantılarını artırmaları gerektiğini ifade eden von der Leyen, Komisyonun gelecek kış için doğal gaz depolarının doldurulması zorunluluğu getiren bir teklif sunduğunu, bunun gaz kesintisine karşı sigorta poliçesi olabileceğini anlattı.