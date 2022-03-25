Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 26.03.2022 00:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.03.2022 00:58
    ABONE OL

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) duyurdu: Rusya, Herson'daki kontrolünü kısmen kaybetti

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 31 gün geride kaldı. Çatışmaların gölgesinden ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, Rusya'nın, Ukrayna'nın Herson kentindeki kontrolünü kısmen kaybettiğini ve bazı bölgelerde Ukrayna güçleriyle çatışmaların büyüdüğünü açıkladı.

    Rusya Herson’daki kontrolünü kısmen kaybetti

    Adı açıklanmayan üst düzey ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da kontrol altına aldığı ilk kent Herson'da bazı yerlerin, taraflar arasında yeniden çatışma alanına döndüğünü söyledi.



    "RUSLARIN KONTROLÜNDE OLMADIĞI GÖZÜKÜYOR"
    Yetkili, Rusya'nın artık Herson'un tamamını kontrol etmediğini kaydederek, "Daha önce Rusya kontrolünde olan bölgelerde şu anda direnişlerin ortaya çıktığına ilişkin raporları görüyoruz. Herson'un kimin kontrolünde olduğunu söyleyemeyiz ancak daha öncekinden farklı olarak tamamen Rusların kontrolünde olmadığı gözüküyor." değerlendirmesini yaptı.




    ABD'li yetkilinin değerlendirmesi Rus ve Ukraynalı yetkililerce doğrulanmazken, Washington yönetiminin Herson'da sahadaki durumu yakından takip ettiği aktarıldı.
        İBB’nin zam oyunu ifşa oldu
        Haberler Dünya ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) duyurdu: Rusya, Herson'daki kontrolünü kısmen kaybetti
            SON DAKİKA