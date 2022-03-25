ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) duyurdu: Rusya, Herson'daki kontrolünü kısmen kaybetti





"RUSLARIN KONTROLÜNDE OLMADIĞI GÖZÜKÜYOR"

Yetkili, Rusya'nın artık Herson'un tamamını kontrol etmediğini kaydederek, "Daha önce Rusya kontrolünde olan bölgelerde şu anda direnişlerin ortaya çıktığına ilişkin raporları görüyoruz. Herson'un kimin kontrolünde olduğunu söyleyemeyiz ancak daha öncekinden farklı olarak tamamen Rusların kontrolünde olmadığı gözüküyor." değerlendirmesini yaptı.