Rusya'dan çok konuşulacak iddia: Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden finanse ediyor

Bu tür çalışmaların ABD'de yasaklı olduğuna dikkati çeken Kirillov, ABD'li yetkililerin bu konuda açıklama getirmesi gerektiğini vurguladı.

"HUNTER BİDEN'IN BİYOLOJİK LABORATUVARLARI FİNANSE ETTİĞİ" İDDİASI

Ukrayna'da biyolojik laboratuvarların ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden tarafından finanse edildiğini ileri süren Kirillov, şunları kaydetti:

"Söz konusu yapıların, mevcut ABD yönetimine yakın Hunter Biden'ın yönetimindeki yatırım vakfı Rosemont Seneca tarafından finanse edilmesi dikkati çekiyor. Fonun mali kaynakları 2 milyar 400 milyon dolar değerindedir. Aynı zamanda bu vakfın, Black and Veach ve Metabiota şirketleri dahil Pentagon'un biyolojik laboratuvarları için en büyük ekipman tedarikçileri ile bağlantıları var."

GEORGE SOROS VAKFI İLE BAĞLANTISI VAR

"Fonun mali kaynakları 2 milyar 400 milyon dolar değerindedir. Aynı zamanda bu vakfın, 'Black and Veach' ve 'Metabiota' şirketleri dahil Pentagon'un biyolojik laboratuvarları için en büyük ekipman tedarikçileri ile bağlantıları var. Programın büyüklüğü etkileyici. Askeri departmana ek olarak, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, George Soros Vakfı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi uygulamada doğrudan yer almakta. Tüm bu faaliyetler Pentagon'un tam kontrolü altında yürütülmektedir"

Kirillov, 2018-2020 döneminde Ukrayna'daki laboratuvarlara 32 milyon dolar yatırım yapıldığını aktardı.