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    • Dünya
    • 25.03.2022 01:21
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    • 25.03.2022 01:58
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    Rusya'dan çok konuşulacak iddia: Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden finanse ediyor

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sürerken Rusya'dan gündemi sallayacak iddia ortaya atıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da biyolojik laboratuvarların ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'e ait bir vakıf tarafından finanse edildiğini savundu. Bakanlık, Pentagon ve George Soros Vakfı bağlantılarına da dikkat çekti.

    AA
    Rusya’dan çok konuşulacak iddia

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş 1 ayı geride bıraktı. ABD'den Rusya'ya yaptırım üstüne yaptırım yağarken bomba bir iddia ortaya atıldı.

    Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da biyolojik laboratuvarların ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'e ait bir vakıf tarafından finanse edildiğini savundu.

    ABD'NİN UKRAYNA'DAKİ BİYOLOJİK PROGRAMI
    Rus askeri güçlerine bağlı Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, ABD'nin Ukrayna'daki askeri biyolojik programıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Ukrayna'nın 14 yerleşim biriminde ABD'ye ait 30 biyolojik laboratuvarın bulunduğunu ve Pentagon kontrolünde olduğunu iddia eden Kirillov, bu laboratuvarlarda biyolojik silahlar için kullanılabilecek patojenlerin üretildiğini ve Gürcistan, İngiltere ile Almanya'ya gönderildiğini savundu.

    "BİYOLOJİK GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"
    Söz konusu projelerde Ukraynalı askerlerin kullanıldığını dile getiren Kirillov, "Bu sadece Ukrayna için değil patojen örneklerinin gönderildiği bölgelerin biyolojik güvenliğini tehdit ediyor. Patojenlerin Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine gönderilmesi, insanların ölümüne ve epidemiyolojik durumun istikrarsızlaşmasına yol açabilir." ifadesini kullandı.

        Bu tür çalışmaların ABD'de yasaklı olduğuna dikkati çeken Kirillov, ABD'li yetkililerin bu konuda açıklama getirmesi gerektiğini vurguladı.

        "HUNTER BİDEN'IN BİYOLOJİK LABORATUVARLARI FİNANSE ETTİĞİ" İDDİASI
        Ukrayna'da biyolojik laboratuvarların ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden tarafından finanse edildiğini ileri süren Kirillov, şunları kaydetti:

        "Söz konusu yapıların, mevcut ABD yönetimine yakın Hunter Biden'ın yönetimindeki yatırım vakfı Rosemont Seneca tarafından finanse edilmesi dikkati çekiyor. Fonun mali kaynakları 2 milyar 400 milyon dolar değerindedir. Aynı zamanda bu vakfın, Black and Veach ve Metabiota şirketleri dahil Pentagon'un biyolojik laboratuvarları için en büyük ekipman tedarikçileri ile bağlantıları var."

        GEORGE SOROS VAKFI İLE BAĞLANTISI VAR
        "Fonun mali kaynakları 2 milyar 400 milyon dolar değerindedir. Aynı zamanda bu vakfın, 'Black and Veach' ve 'Metabiota' şirketleri dahil Pentagon'un biyolojik laboratuvarları için en büyük ekipman tedarikçileri ile bağlantıları var. Programın büyüklüğü etkileyici. Askeri departmana ek olarak, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı, George Soros Vakfı ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi uygulamada doğrudan yer almakta. Tüm bu faaliyetler Pentagon'un tam kontrolü altında yürütülmektedir"

        Kirillov, 2018-2020 döneminde Ukrayna'daki laboratuvarlara 32 milyon dolar yatırım yapıldığını aktardı.

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        Haberler Dünya Rusya'dan çok konuşulacak iddia: Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden finanse ediyor
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