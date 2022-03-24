Rusya'dan çok konuşulacak iddia: Ukrayna'daki biyolojik laboratuvarları Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden finanse ediyor

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş 1 ayı geride bıraktı. ABD'den Rusya'ya yaptırım üstüne yaptırım yağarken bomba bir iddia ortaya atıldı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da biyolojik laboratuvarların ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'e ait bir vakıf tarafından finanse edildiğini savundu.
ABD'NİN UKRAYNA'DAKİ BİYOLOJİK PROGRAMI
Rus askeri güçlerine bağlı Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov, ABD'nin Ukrayna'daki askeri biyolojik programıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"BİYOLOJİK GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"
Söz konusu projelerde Ukraynalı askerlerin kullanıldığını dile getiren Kirillov, "Bu sadece Ukrayna için değil patojen örneklerinin gönderildiği bölgelerin biyolojik güvenliğini tehdit ediyor. Patojenlerin Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine gönderilmesi, insanların ölümüne ve epidemiyolojik durumun istikrarsızlaşmasına yol açabilir." ifadesini kullandı.