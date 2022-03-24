Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Rusya, Ukrayna’nın ikinci büyük liman kenti Mariupol’u kuşattı

    Rusya-Ukrayna savaşında kayıplar artmaya devam ediyor. Rus askerleri, Ukrayna’nın ikinci büyük liman kenti Mariupol’u kuşattı. 100 bin kişi, aç ve susuz kaldı.

    Marıupol esareti

    Ukrayna Mariupol'da 100 bin kişinin insanlık dışı koşullarda, yiyeceksiz, susuz, ilaçsız kaldığı bildirildi. Ruslar'ın insani yardım konvoylarını engellediği, hatta 15 otobüs şoförü ve kurtarma görevlisini araçlarıyla birlikte gözaltına aldığı kaydedildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ukrayna'da savaşa devam etmek ahlaki olarak kabul edilemez, siyasi olarak savunulamaz ve askeri olarak saçmadır. Bu saçma savaşı bitirmenin zamanı geldi" dedi. ABD de "Rus güçleri, Ukrayna'da savaş suçları işledi" ifadesini kullandı.



    RUS KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ
    Rusya, Ukrayna Mariupol'de 15. üst düzey komutanını da kaybetti. Bu kişinin Rus Deniz Piyadeleri komutanı Albay Alexei Sharov olduğu bildirildi.



    NATO'YA GÖZDAĞI
    Bugün Brüksel'de yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesi Rusya'dan tehdit gibi bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, her türlü tehdide karşı Ukrayna'ya destek vereceklerini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "NATO'nun Ukrayna'ya barış gücü göndermesinin doğrudan çatışmaya sebep olacağını" söyledi.



        NOTLAR
        BM, Ukrayna'da bugüne kadar 902 sivilin öldüğünü ve 1.459 sivilin yaralandığını açıkladı.
        Türkiye'ye Ukrayna'dan bugüne kadar 58 bin mültecinin geldi.
        ABD medyası: Rusya, denizden füzelerle Mariupol'e saldırıyor.
        Reuters: ABD, Rusya'nın G20'den çıkarılması için çalışıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İkramiyeye 2.500 TL formülü
        Haberler Dünya Rusya, Ukrayna’nın ikinci büyük liman kenti Mariupol’u kuşattı
            SON DAKİKA