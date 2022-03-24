Rusya, Ukrayna’nın ikinci büyük liman kenti Mariupol’u kuşattı

Ukrayna Mariupol'da 100 bin kişinin insanlık dışı koşullarda, yiyeceksiz, susuz, ilaçsız kaldığı bildirildi. Ruslar'ın insani yardım konvoylarını engellediği, hatta 15 otobüs şoförü ve kurtarma görevlisini araçlarıyla birlikte gözaltına aldığı kaydedildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ukrayna'da savaşa devam etmek ahlaki olarak kabul edilemez, siyasi olarak savunulamaz ve askeri olarak saçmadır. Bu saçma savaşı bitirmenin zamanı geldi" dedi. ABD de "Rus güçleri, Ukrayna'da savaş suçları işledi" ifadesini kullandı.