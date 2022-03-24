Rusya, Ukrayna’nın ikinci büyük liman kenti Mariupol’u kuşattı

Ukrayna Mariupol'da 100 bin kişinin insanlık dışı koşullarda, yiyeceksiz, susuz, ilaçsız kaldığı bildirildi. Ruslar'ın insani yardım konvoylarını engellediği, hatta 15 otobüs şoförü ve kurtarma görevlisini araçlarıyla birlikte gözaltına aldığı kaydedildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Ukrayna'da savaşa devam etmek ahlaki olarak kabul edilemez, siyasi olarak savunulamaz ve askeri olarak saçmadır. Bu saçma savaşı bitirmenin zamanı geldi" dedi. ABD de "Rus güçleri, Ukrayna'da savaş suçları işledi" ifadesini kullandı.
RUS KOMUTAN ÖLDÜRÜLDÜ
Rusya, Ukrayna Mariupol'de 15. üst düzey komutanını da kaybetti. Bu kişinin Rus Deniz Piyadeleri komutanı Albay Alexei Sharov olduğu bildirildi.
NATO'YA GÖZDAĞI
Bugün Brüksel'de yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesi Rusya'dan tehdit gibi bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, her türlü tehdide karşı Ukrayna'ya destek vereceklerini söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "NATO'nun Ukrayna'ya barış gücü göndermesinin doğrudan çatışmaya sebep olacağını" söyledi.