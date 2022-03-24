Rus oligarkların el konulan yatlarının şoke eden gerçeği! İstihbarat ağı ile donatılmış yüzen casuslar olduğu anlaşıldı

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle açıklanan yaptırımlara oligarkların yatlarına da el konulması kararı alındı. Herkes bu operasyonun nedenini merak etmeye başladı. Putin'in gizli sahibi olduğu iddia edilen Oceanco şirketi tarafından Hollanda ve Almanya Hamburg Tersanesi'nde yaptırılan mega yatların, tam bir yüzen casus araçlar şeklinde tasarlandığı aktarıldı. Çoğunlukla Rus oligarkların sahip olduğu bu yatlardaki dinleme cihazlarının, bir çok ülkede istihbarat birimlerinde bile olmadığı hatırlatıldı. CIA'de üst düzey görevler üslenen Alex Finley, şu açıklamaları yaptı: El konulan yatlarda dinleme sistemi, özel takip sistemi, füzeler, helikopterler var. Yatlar, yanaştığı limanda hedefe yönelik bilgi toplayabiliyor. Çok önemli isimler takip ediliyor... Bir başka uzman, "Yatların AIS cihazını uluslararası hukuk uyarınca açık tutma zorunluluğu var. Ancak çoğu zaman bu sistemi kapatıyor. Neden? Dinleme için mi? Bence evet!" dedi.