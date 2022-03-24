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    Rus oligarkların el konulan yatlarının şoke eden gerçeği! İstihbarat ağı ile donatılmış yüzen casuslar olduğu anlaşıldı

    Rus oligarkların el konulan yatlarının, adeta istihbarat ağı ile donatılmış yüzen casuslar olduğu ortaya çıktı. CIA, bu iddiayı doğruladı: Bu bir tarihi operasyondur!

    Casus ’yat’ırım!

    Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle açıklanan yaptırımlara oligarkların yatlarına da el konulması kararı alındı. Herkes bu operasyonun nedenini merak etmeye başladı. Putin'in gizli sahibi olduğu iddia edilen Oceanco şirketi tarafından Hollanda ve Almanya Hamburg Tersanesi'nde yaptırılan mega yatların, tam bir yüzen casus araçlar şeklinde tasarlandığı aktarıldı. Çoğunlukla Rus oligarkların sahip olduğu bu yatlardaki dinleme cihazlarının, bir çok ülkede istihbarat birimlerinde bile olmadığı hatırlatıldı. CIA'de üst düzey görevler üslenen Alex Finley, şu açıklamaları yaptı: El konulan yatlarda dinleme sistemi, özel takip sistemi, füzeler, helikopterler var. Yatlar, yanaştığı limanda hedefe yönelik bilgi toplayabiliyor. Çok önemli isimler takip ediliyor... Bir başka uzman, "Yatların AIS cihazını uluslararası hukuk uyarınca açık tutma zorunluluğu var. Ancak çoğu zaman bu sistemi kapatıyor. Neden? Dinleme için mi? Bence evet!" dedi.



    HEDEFİ NASIL DİNLİYOR
    Yatlarda gürültülü bir odadaki ses titreşimlerini yazıya döken bu sistem var. "Ses Karışımlarının Dinamik Aralık Sıkıştırması" yazılımı ile binlerce ses arasından istenilen kişi dinlenebiliyor. Engelleme sistemi vasa imha ediyor. Kesintisiz dinleme yapılabiliyor.



    İtalya Toskana'da mega yat Scherezade bağlandı. İki helikopter pisti, yüzme havuzları, güzellik salonları, 6 güvertesi ve altın armatürleri olan 700 milyon dolarlık yatın, Vladimir Putin'e ait olduğu iddia edildi.



        HER BİRİ SERVET
        Aleksey Mordaşov "Lady M" İtalya'da.
        Alişer Usmanov "Dilbar" Almanya'da
        Igor Sechin "Amore Vero" Fransa'da
        Igor Sechin, "Crescent", İspanya
        Oleg Deripaska "Clio" Fransa'da
        Sergey Chemenov "Valerie" İspanya'da
        Dmitrievich Pumpyansky "Axioma" Cebelitarık'ta
        Alexander Mikheev "Lady Anastasia" İspanya'da
        Andrey Melnişenko, "Sailing" İtalya'da
        Gennadiy Timşenko, "Lena", İtalya'da el konuldu...



        Yatlardaki dinleme sistemleri, en son yazılımlarla tasarlanıyor. Bu süper yattaki alıcılar bile adeta BND Merkezi'ni kıskandırıyor.



        Oligarkların her biri 300 ila 700 milyon dolar civarında olan süper yatlara İtalya, Almanya, Fransa ve İspanya el koydu.

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        Haberler Dünya Rus oligarkların el konulan yatlarının şoke eden gerçeği! İstihbarat ağı ile donatılmış yüzen casuslar olduğu anlaşıldı
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