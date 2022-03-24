İtalya Başbakanı Draghi Başkan Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıkladı: Türkiye, Fransa ve İtalya...

İtalya Başbakanı, Ukrayna üzerinde "uçuşa yasak bölge" talebine ise ne NATO'nun ne de AB'nin dahil edilmesinin "mümkün olmadığını" kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planı da sorulan Draghi, "Bu temelde bir sözleşme ihlalidir. Bunu mevcut sözleşmelerin ihlali olarak görüyoruz." yanıtını verdi.

Draghi, toplantılarda Çin'in konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine "Çin'e yönelik herhangi bir kınama olmadı. Aksine Pekin'in barış sürecine katkıda bulunacağı ümidi var." dedi.