Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 24.03.2022 22:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2022 23:30
    ABONE OL

    İtalya Başbakanı Draghi Başkan Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıkladı: Türkiye, Fransa ve İtalya...

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi kapsamında Brüksel'de İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü. Görüşme sonrası İtalya Başbakanı Mario Draghi açıklamalarda bulundu. Draghi, "Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki grubu tekrar işler hale getirmeye karar verdik. Yakında 3 ülke görüşeceğiz" dedi.

    Yakında 3’lü zirve

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi kapsamında Brüksel'de İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü.

    YAKINDA 3'LÜ ZİRVE
    Draghi, gazetecilerin bu görüşmenin nasıl geçtiği sorusu üzerine, "Erdoğan ile görüşme iyi geçti. Yıllar içinde oluşturulan ve sonrasında kesintiye uğrayan iş birliği platformlarından biri de Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki gruptu. Bunu tekrar işler hale getirmeye karar verdik. Yakında üç ülke bir görüşme yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

    Ukrayna'ya açtığı savaş dolayısıyla Rusya'ya getirilen yaptırımların Rus ekonomisini zayıflattığını dile getiren Draghi, bunun NATO Zirvesi'ndeki tüm katılımcıların oy birliği ile yaptığı bir değerlendirme olduğunu ifade etti.

    İtalya Başbakanı, Ukrayna üzerinde "uçuşa yasak bölge" talebine ise ne NATO'nun ne de AB'nin dahil edilmesinin "mümkün olmadığını" kaydetti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planı da sorulan Draghi, "Bu temelde bir sözleşme ihlalidir. Bunu mevcut sözleşmelerin ihlali olarak görüyoruz." yanıtını verdi.

    Draghi, toplantılarda Çin'in konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine "Çin'e yönelik herhangi bir kınama olmadı. Aksine Pekin'in barış sürecine katkıda bulunacağı ümidi var." dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Firari FETÖ’cü Adem Yavuz Arslan’dan alçak iftira
    Haberler Dünya İtalya Başbakanı Draghi Başkan Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıkladı: Türkiye, Fransa ve İtalya...
        SON DAKİKA