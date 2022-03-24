İlk resmi tecavüz soruşturması açıldı! Ukrayna’dan Rus askerlere tecavüz suçlaması: Savaş aracı olarak kullanıyorlar

"RUSYA'NIN UKRAYNA İŞGALİ SADECE BAŞLANGIÇ"

Rusya'nın savaşının sadece Ukrayna'ya karşı açılan bir savaştan ibaret olmadığına dikkati çeken Zelenskiy şunları söyledi:

"Bu çok daha geniş. Rusya bu şekilde özgürlüğe karşı bir savaş başlattı. Ukrayna toprakları Rusya için sadece bir başlangıç. Rusya, Avrupa'daki ve dünyadaki tüm insanların özgürlüğünü almaya çalışıyor, Sadece kaba ve vahşi gücün önemli olduğunu, insanların ve bizi insan yapan her şeyin önemli olmadığını göstermeye çalışıyor."