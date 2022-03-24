İlk resmi tecavüz soruşturması açıldı! Ukrayna’dan Rus askerlere tecavüz suçlaması: Savaş aracı olarak kullanıyorlar

- Dünya
- 24.03.2022 09:18
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- 24.03.2022 09:26
Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova gelen ihbar üzerine ülkenin ilk resmi tecavüz soruşturmasını açtı. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Venediktova, Kiev'in doğusundaki Brovary'de iki askerin kadına saldırdığını söyledi.
Kadının kocasını öldüren askerlerden birinin kimliğinin belirlendiği ve her yerde arandığı bildirildi. Venediktova, askerlerin cinsel saldırıda bulunduktan sonra, çiftin çocuklarını silahlarla tehdit ettiğini de sözlerine ekledi.
TARİH TEKERRÜR EDİYOR
1945'te Almanya'nın bazı bölgelerinin Sovyetler tarafından işgaline değinen Milletvekili Lesia Vasylenko ise şu ifadeleri kullandı; 'İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da iki milyon insan Ruslar tarafından tecavüze uğradı. Rusya yine tecavüzü bir savaş aracı olarak kullanıyor. Bu sefer Ukrayna'da. Tarih tekerrür ediyor.'
"RUSYA'NIN UKRAYNA İŞGALİ SADECE BAŞLANGIÇ"
Rusya'nın savaşının sadece Ukrayna'ya karşı açılan bir savaştan ibaret olmadığına dikkati çeken Zelenskiy şunları söyledi:
"Bu çok daha geniş. Rusya bu şekilde özgürlüğe karşı bir savaş başlattı. Ukrayna toprakları Rusya için sadece bir başlangıç. Rusya, Avrupa'daki ve dünyadaki tüm insanların özgürlüğünü almaya çalışıyor, Sadece kaba ve vahşi gücün önemli olduğunu, insanların ve bizi insan yapan her şeyin önemli olmadığını göstermeye çalışıyor."
"HEPİMİZ RUSYA'YI DURDURMALIYIZ, DÜNYA SAVAŞI DURDURMALI"
Dünya kamuoyuna seslenen Zelenskiy, "Hepimiz Rusya'yı durdurmalıyız, dünya savaşı durdurmalı. Ukrayna'yı desteklemek için çalışan herkese minnettarım ama savaş devam ediyor. Sivillere yönelik terör devam ediyor. Bir ay oldu. Bu çok uzun. Kalbim, Ukraynalıların kalbi ve dünyadaki tüm özgür insanların kalbi kırılıyor. Bu yüzden sizlerden savaşa karşı çıkmanızı istiyorum." diye konuştu.