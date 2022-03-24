Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann Türk eşi Zübeyde Temizel’e kurban gitti! Soruşturma açıldı





ÇOK BAŞARILIYDI

Frankfurt Savcılığı, Feldmann hakkında makamını kullanarak kişisel çıkar elde ettiği şüphesiyle ilgili yeni delillere ulaştı. Zübeyde Temizel'e ayrıca bir de makam aracı tahsis edildiği de açıklandı. 2016 yılında evlenen ve bir çocukları olan çiftin bu süre içinde evlerini ayırdığı ancak henüz resmi olarak boşanmadıkları iddia edildi. Çok başarılı bir siyasi kariyerin bu şekilde bitecek olması Feldmann'ı da bir hayli üzdü.

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