Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann Türk eşi Zübeyde Temizel’e kurban gitti! Soruşturma açıldı

Almanya'nın en başarılı siyasetçilerinden Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, 35 yaşındaki Türk eşi Zübeyde Temizel'in kurbanı oldu... 63 yaşındaki Feldmann'ın eşi Zübeyde Temizel'in AWO adlı kuruma ait bir yuvada müdür olarak işe başladığı ancak belediye başkanının nüfuzunu kullanarak yüksek maaş (Aylık 7 bin euro) verilmesini sağladığı iddia edildi.
ÇOK BAŞARILIYDI
Frankfurt Savcılığı, Feldmann hakkında makamını kullanarak kişisel çıkar elde ettiği şüphesiyle ilgili yeni delillere ulaştı. Zübeyde Temizel'e ayrıca bir de makam aracı tahsis edildiği de açıklandı. 2016 yılında evlenen ve bir çocukları olan çiftin bu süre içinde evlerini ayırdığı ancak henüz resmi olarak boşanmadıkları iddia edildi. Çok başarılı bir siyasi kariyerin bu şekilde bitecek olması Feldmann'ı da bir hayli üzdü.