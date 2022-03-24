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    Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann Türk eşi Zübeyde Temizel’e kurban gitti! Soruşturma açıldı

    Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, Türk eşi Zübeyde Temizel’e bir yuvada müdür olarak işe aldı ve yüksek maaş verdi. Bu durum ihbarla ortaya çıkınca soruşturma açıldı.

    ’Temizel’ operasyonu

    Almanya'nın en başarılı siyasetçilerinden Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann, 35 yaşındaki Türk eşi Zübeyde Temizel'in kurbanı oldu... 63 yaşındaki Feldmann'ın eşi Zübeyde Temizel'in AWO adlı kuruma ait bir yuvada müdür olarak işe başladığı ancak belediye başkanının nüfuzunu kullanarak yüksek maaş (Aylık 7 bin euro) verilmesini sağladığı iddia edildi.



    ÇOK BAŞARILIYDI
    Frankfurt Savcılığı, Feldmann hakkında makamını kullanarak kişisel çıkar elde ettiği şüphesiyle ilgili yeni delillere ulaştı. Zübeyde Temizel'e ayrıca bir de makam aracı tahsis edildiği de açıklandı. 2016 yılında evlenen ve bir çocukları olan çiftin bu süre içinde evlerini ayırdığı ancak henüz resmi olarak boşanmadıkları iddia edildi. Çok başarılı bir siyasi kariyerin bu şekilde bitecek olması Feldmann'ı da bir hayli üzdü.

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    Haberler Dünya Frankfurt Belediye Başkanı Peter Feldmann Türk eşi Zübeyde Temizel’e kurban gitti! Soruşturma açıldı
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